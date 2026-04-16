Ivana Rodríguez gana 'Top Chef: Dulces y Famosos' en La 1

‘Top Chef: Dulces y Famosos’ puso anoche su punto final en La 1 por todo lo alto: con la victoria de Ivana Rodríguez tras su duelo con Roi Méndez, segundo finalista. El último programa reunió a todos los concursantes de la edición e incluyó un emotivo mensaje de Georgina Rodríguez hacia su hermana. La gran final fue muy bien acogida por la audiencia: subió 1.6 puntos con respecto a la semana anterior y alcanzó los 2.447.000 espectadores únicos.

Ivana celebra su victoria con sus compañeros

Han sido diez semanas de retos que han logrado una audiencia media del 10,1% de cuota, 643.000 espectadores y 2.491.000 contactos. En total, 10.799.000 espectadores únicos han conectado en algún momento con el programa.

El talent ha liderado en las franjas de edad de 13 a 24 años (11,7%), de 25 a 44 (13,4%) y de 45 a 64 (10,2%). También ha sido la opción preferida por la audiencia en Aragón (10,1%), Castilla y León (13,9%), País Vasco (11,7%), Madrid (11,1%), Valencia (13,3%) y Navarra (9,6%).

Su gala más vista y contactada fue la de su estreno, con 880.000 espectadores y hasta 3.823.000 contactos, mientras que la gala 7 alcanzó su mejor cuota (11,6%)

Ivana y Roi