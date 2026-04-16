Ivana Rodríguez gana 'Top Chef: Dulces y Famosos' en La 1
- Lo logró tras un emocionante duelo con Roi Méndez. Benita, Samantha Ballentines y Belén Esteban fueron las otras finalistas
- La final reunió en La 1 a 2.447.000 espectadores únicos y creció 1.6 puntos respecto a la semana anterior
- Toda la temporada cierra con una media del 10,1% y casi 2,5 millones de contactos, y crece en todos los grupos respecto a la última temporada de ‘Bake Off’
‘Top Chef: Dulces y Famosos’ puso anoche su punto final en La 1 por todo lo alto: con la victoria de Ivana Rodríguez tras su duelo con Roi Méndez, segundo finalista. El último programa reunió a todos los concursantes de la edición e incluyó un emotivo mensaje de Georgina Rodríguez hacia su hermana. La gran final fue muy bien acogida por la audiencia: subió 1.6 puntos con respecto a la semana anterior y alcanzó los 2.447.000 espectadores únicos.
Han sido diez semanas de retos que han logrado una audiencia media del 10,1% de cuota, 643.000 espectadores y 2.491.000 contactos. En total, 10.799.000 espectadores únicos han conectado en algún momento con el programa.
El talent ha liderado en las franjas de edad de 13 a 24 años (11,7%), de 25 a 44 (13,4%) y de 45 a 64 (10,2%). También ha sido la opción preferida por la audiencia en Aragón (10,1%), Castilla y León (13,9%), País Vasco (11,7%), Madrid (11,1%), Valencia (13,3%) y Navarra (9,6%).
Su gala más vista y contactada fue la de su estreno, con 880.000 espectadores y hasta 3.823.000 contactos, mientras que la gala 7 alcanzó su mejor cuota (11,6%)
Georgina Rodríguez acompaña a su hermana en la final de 'Top Chef'
Con Paula Vázquez como maestra de ceremonia, la final constó de tres pruebas, además del duelo final, en las que los finalistas, Belén Esteban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Benita e Ivana Rodríguez, tuvieron que enfrentarse a su pasado, presente y futuro a través de los retos que planteraron los jueces, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.
Tras un emocionante duelo con Roi Méndez y una larga cata en la que el jurado valoró las cualidades y de cada postre, llegó el gran momento de anunciar a la ganadora. Ivana Rodríguez, apoyada por su hermana Georgina Rodríguez, lo dedicó a su padre fallecido.
Todos los participantes acompañaron a los finalistas en esta final, que cerró 10 semanas de competición, emoción y máxima exigencia. Como primera pastelera ‘Top Chef’ de España Ivana recibió los 100.000 euros del premio, para donar a la ONG de su elección, El Ángel de Javi.