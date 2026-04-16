Georgina Rodríguez aparece por sorpresa en la final de 'Top Chef': Este es el emotivo mensaje dedicado a su hermana Ivana

Si algo ha creado expectación a lo largo de toda la edición de Top Chef ha sido la vida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Tanto es así, que no han sido pocas las menciones a la pareja: desde el chiste de Roi sobre “el barquillo” del cuñado de Ivana, a las especulaciones y preguntas sobre la boda de la pareja.

Y una vez pudimos conocer que Ivana Rodríguez llegaría a la final, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿Asistiría Georgina Rodríguez a la final con su hermana? Y los rumores eran ciertos, aunque la influencer no ha podido asistir en persona, ha enviado un vídeo que ha emocionado mucho a una Ivana que se vio completamente desbordada al sufrir migrañas durante el primer cocinado de la noche.

Tanto es así que la aspirante, al borde del llanto, tuvo que apartarse y ponerse unas gafas para que la luz no intercediera de forma directa en su vista y así consiguiera relajar el dolor de cabeza que estaba sufriendo.