Georgina Rodríguez aparece por sorpresa en la final de 'Top Chef': Este es el emotivo mensaje dedicado a su hermana Ivana
- La influencer no quiso perder la oportunidad de mandar todo su apoyo a Ivana
- Puedes volver a ver el programa culinario en RTVE Play
Si algo ha creado expectación a lo largo de toda la edición de Top Chef ha sido la vida de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Tanto es así, que no han sido pocas las menciones a la pareja: desde el chiste de Roi sobre “el barquillo” del cuñado de Ivana, a las especulaciones y preguntas sobre la boda de la pareja.
Y una vez pudimos conocer que Ivana Rodríguez llegaría a la final, todos nos hicimos la misma pregunta: ¿Asistiría Georgina Rodríguez a la final con su hermana? Y los rumores eran ciertos, aunque la influencer no ha podido asistir en persona, ha enviado un vídeo que ha emocionado mucho a una Ivana que se vio completamente desbordada al sufrir migrañas durante el primer cocinado de la noche.
Tanto es así que la aspirante, al borde del llanto, tuvo que apartarse y ponerse unas gafas para que la luz no intercediera de forma directa en su vista y así consiguiera relajar el dolor de cabeza que estaba sufriendo.
"Estamos deseando que nos deleites con tu repostería"
“Hola, mi querida hermana. Has trabajado muchísimo y verte ahí para nosotros es el mayor regalo”, decía. Y terminaba: “Estamos superorgullosos de tí y estamos deseando que nos deleites con tu repostería”, indicaba Georgina ante las cámaras.
Este mensaje ha desatado las lágrimas de Ivana Rodríguez, que agradeció que su hermana la animara a entrar al concurso. “Estoy aquí hoy gracias a que ella me animó a venir”, explicaba.