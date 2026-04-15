La final de ‘Top Chef’ ya está aquí: ¡Repasamos los momentos más icónicos de nuestros famosos!

Han pasado diez intensas semanas desde que nuestros dulces y famosos pasteleros aterrizaron por primera vez en las cocinas de Top Chef. Y este miércoles 15 de abril, las puertas del talent culinario volverán a cerrarse después de un largo camino. ¿Quién será el ganador de Top Chef: dulces y famosos?

De Luis Merlo aprendimos que ante las adversidades hay que crecerse y no venirse abajo. De Marina Castaño, que “el que resiste, gana”. De Desirée aprendimos sobre la importancia de estar vivos. Y de Ivana Rodríguez, que no es oro todo lo que reluce. De Samantha Ballentines hemos aprendido que lo importante es reír y hacer reír a los que nos rodean. De Natalia, que hay que dejarse el alma en aquello que nos llena. Y de Roi, que siempre es un gran momento para hacer un buen chiste malo.

De Belén Esteban hemos aprendido que es una gran persona. De Eva Isanta, que la vida hay que tomársela medio en broma. De Alejandro Vergara, que no solo es buen médico, sino también un gran cocinero. De Mariano Peña aprendimos que no es un buen cocinero, pero sí una gran persona. Y, de Tote, que se puede cocinar con las uñas de colores y con mucho divineo.

La final de 'Top Chef' ha llegado: ¡Repasamos los mejores momentos de los famosos!

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Mejores momentos de los cinco finalistas

Antes de la gran final, repasamos el paso de los finalistas por el concurso y recordamos algunos de sus mejores momentos en cocinas. ¿Quién de los finalistas ha sido el que mejores ratos te ha regalado? ¿Quién será el ganador de la primera edición de Top Chef: dulces y famosos?

Los cinco finalistas de 'Top Chef' esperan el veredicto Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Belén Esteban: Honestidad y mucho corazón

Belén Esteban tiene a sus espaldas tantas horas televisivas que pensábamos que lo habíamos visto casi todo de ella. Sin embargo, nos quedaban muchas facetas suyas por conocer. En Top Chef la colaboradora ha vuelto a hacer televisión como si nunca antes la hubiese hecho: con honestidad y dejándose el alma en cada uno de los postres que ha cocinado.

Belén Esteban ha vuelto a conquistarnos con su capacidad de ayudar a sus compañeros, con su humanidad a la hora de tratar a quienes le rodean, por su forma de abrirse ante los espectadores y ahondar en los momentos más duros de su vida, y por divertirnos cada miércoles. ¡Viva Belén Esteban!

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Roi Méndez: No hacen falta grandes ornamentos para ser especial

Roi es dulce. Es gracioso. Es humilde. Sencillo. Espontáneo. Buena persona. Es gallego. Es carismático, aunque él no lo sabe. Es irónico. Es capaz de emocionar a cualquiera. Es cantante. Y es imposible no rendirse ante él y cogerle todo el cariño del mundo.

Si algo ha hecho especial este programa ha sido la honestidad con la que Roi ha llegado a las cocinas. Ha llorado y ha reído, pero sobre todo nos ha hecho reír y llorar a los espectadores con sus chistes y sus ojos llorosos. Nos ha enseñado que no hacen falta grandes ornamentos para ser alguien especial. Porque él lo es y no sabe cuánto. Ahí está su magia.

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Ivana Rodríguez: No todo lo que reluce es oro

Si algo nos ha enseñado Ivana Rodríguez es que no todo es lo que parece. Y que su vida no ha sido lo que muchos esperaban. Y es que, la joven ha arrasado con los prejuicios de aquellos que pensaban que sería una engreída para demostrar que es una grandísima compañera.

Respetuosa, cercana con todos los que la han rodeado a lo largo del concurso, divertida, irónica y humilde, Ivana llega a la final con las mismas ganas que el primer día. Y preparada para deleitar a los jueces con su elegancia y buen gusto. Nadie cree más en Ivana que ella misma: “¡Ivanadora, la ganadora!”.

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Samantha Ballentines: El orgullo de estar en la televisión pública

Samantha Ballentines llegó a las cocinas eléctrica, rompedora y artista. Y desde entonces no ha dejado de jugar a divertirnos con sus ocurrencias, sus sincericidios y su sensibilidad a la hora de hablar de las cosas verdaderamente importantes.

En Top Chef, la artista no sólo ha cocinado, sino que también se ha abierto con los espectadores llegando a relatar algunos de los momentos más duros de su vida y agradeciendo siempre que una “supertravesti” tenga la oportunidad de estar en la televisión pública en prime time.

Además, Samantha nos ha regalado un shippeo: Y es que, todos hemos disfrutado de su bonita relación con Alejandro Vergara. ¿Cómo será su reencuentro en la final?

01.28 min La 'supertravesti' Samantha Ballentines se convierte en pastelera Top Chef

Benita: Con o sin brujería...¡A la final!

Con o sin brujería, Benita llegó a Top Chef con pocas expectativas y terminó por hacerse un hueco en las cocinas. Su fuerza, su capacidad de hacer humor con cualquier situación y su espontaneidad nos han regalado algunos de los mejores momentos de esta edición.

Benita ha peleado con sus compañeros, ha esparcido canela por todo el plató consiguiendo enfadar a Belén Esteban, ha hecho una amiga de Dubai, ha formado el mejor dúo cómico con Roi Méndez, y ha vuelto ha enternecer y concienciar a la sociedad a través de su historia personal. Como diría ella misma, su paso por Top Chef ha sido…¡Muy fuerte!