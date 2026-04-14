Llega a La 1 la gran final de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

La primera edición de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ llega a su punto final. Esta semana, el último programa estará lleno de emoción y exigencia para elegir al ganador, que será el primer pastelero o pastelera ‘Top Chef’ de España y donará 100.000 euros a una ONG de su elección. Este último programa reunirá a todos los exconcursantes.

Belén Esteban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Benita e Ivana Rodríguez son los finalistas del concurso. Cuatro pruebas, con un eliminado en cada reto serán decisivas para nombrar a la persona ganadora. La cantante Natalia fue la última expulsada tras un complicado reto: la elaboración de un milhojas relleno de crema pastelera con decoración de fruta fresca.

Cuatro pruebas eliminatorias para elegir al ganador La gran final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ culmina la temporada con un programa lleno de emoción y máxima exigencia. Los exconcursantes regresarán para acompañar a los finalistas en una noche decisiva. La escritora Rosa Cobo afrontará el reto de adivinar quién será el expulsado en una de las pruebas. En la gran final habrá cuatro desafíos consecutivos, con un eliminado en cada uno, hasta que solo quede el mejor pastelero o pastelera. En la última prueba, se proclamará al ganador, que se alzará con el título de primer pastelero ‘Top Chef de España’ y un premio de 100.000 euros destinados a la ONG que elija. Un cierre espectacular para una temporada inolvidable.