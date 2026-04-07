Un exigente postre francés desatará la tensión en la semifinal de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

‘Top Chef: Dulces y Famosos’ llega a su recta final y ya tiene a sus semifinalistas: Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Natalia, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. Esta semana, en la novena entrega, los participantes recibirán una visita muy especial: la de sus familiares y seres queridos, con los que tendrán que cocinar. Además, se enfrentarán a la temida Caja Negra y deberán construir un postre tradicional francés: una torre de éclairs.

El actor Alejandro Vergara fue el último expulsado de las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ tras no alcanzar las exigencias del jurado en la elaboración de unos cupcakes con forma de helado. Samantha Ballentines fue elegida como pastelera ‘top chef’ de la semana.

Una dulce torre de éclairs El noveno programa será uno de los más emotivos de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Los participantes recibirán la visita de sus familiares, que cocinarán junto a ellos y serán un apoyo fundamental en un momento decisivo de la competición, aportando emoción, motivación y recuerdos compartidos. Tras este paréntesis cargado de sentimientos, la calma desaparecerá y regresará la máxima tensión con la temida Caja Negra, un reto que exigirá precisión, organización y nervios de acero. En esta prueba, los aspirantes deberán levantar una exigente torre de éclairs, cuidando estructura, equilibrio y acabado, conscientes de que cualquier error puede costarles el pase a la gran final. Este episodio combinará emoción y presión extrema en la recta final del concurso.