Chenoa y los perros de 'Dog House' se cuelan en las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

La octava entrega de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ será una de las más emotivas de esta temporada. La superación personal será el eje principal del próximo programa. Además, los participantes recibirán una visita muy especial: Chenoa y los perros de ‘Dog House’ acudirán a las cocinas. Entre los retos culinarios de esta semana, elaborar un dulce y sabroso molino de viento de galleta.

El talent de repostería entra en su recta final. En el programa anterior, tras un intenso duelo en el que Belén Esteban y Benita se jugaban seguir en el concurso, el jurado decidió que ninguna de debía abandonar las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Roi Méndez fue nombrado pastelero ‘Top Chef’ de la semana.

Una visita de lo más canina ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone el foco esta semana en la emoción y la superación personal. Los concursantes deberán crear un molino de viento de galleta como homenaje al mayor obstáculo de sus vidas, transformando experiencias difíciles en una pieza comestible cargada de simbolismo. Los nervios de la competición se suavizarán con la entrañable visita de los perros de ‘Dog House’ y con la presencia de su presentadora, Chenoa, que conectará con los aspirantes desde la empatía. Un episodio donde la técnica se combinará con el corazón y las historias personales cobran protagonismo.