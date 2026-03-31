Chenoa y los perros de 'Dog House' se cuelan en las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos'
- Los participantes deberán elaborar un dulce y sabroso molino de viento de galleta
- Miércoles 1 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
La octava entrega de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ será una de las más emotivas de esta temporada. La superación personal será el eje principal del próximo programa. Además, los participantes recibirán una visita muy especial: Chenoa y los perros de ‘Dog House’ acudirán a las cocinas. Entre los retos culinarios de esta semana, elaborar un dulce y sabroso molino de viento de galleta.
El talent de repostería entra en su recta final. En el programa anterior, tras un intenso duelo en el que Belén Esteban y Benita se jugaban seguir en el concurso, el jurado decidió que ninguna de debía abandonar las cocinas de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’. Roi Méndez fue nombrado pastelero ‘Top Chef’ de la semana.
Una visita de lo más canina
‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone el foco esta semana en la emoción y la superación personal. Los concursantes deberán crear un molino de viento de galleta como homenaje al mayor obstáculo de sus vidas, transformando experiencias difíciles en una pieza comestible cargada de simbolismo. Los nervios de la competición se suavizarán con la entrañable visita de los perros de ‘Dog House’ y con la presencia de su presentadora, Chenoa, que conectará con los aspirantes desde la empatía. Un episodio donde la técnica se combinará con el corazón y las historias personales cobran protagonismo.
Así es ‘Top Chef: Dulces y Famosos’
Presentado por Paula Vázquez, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone a prueba las habilidades de repostería de 16 celebrities: Belén Esteban, Benita Castejón, Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Ana Morgade y Alejandra Osborne.
Todas sus creaciones son valoradas por el jurado, formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.