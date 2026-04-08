¿Quiénes son los familiares y amigos de los famosos que visitan ‘Top Chef’?

“Dime con quién vas y te diré quién eres”, dice el refranero español. Y en la semifinal de Top Chef, nuestros famosos nos presentaron a algunas de las personas más importantes de sus vidas.

“Que entren en cocinas Belén Esteban, Benita, Roi…”, comenzaba Paula Vázquez. Sin embargo, seis desconocidos entraban por la puerta y se distribuían por cada una de las mesas del plató. Pero, ¿y los aspirantes? Paula Vázquez dudaba: “¿Esto es Top Chef o me he equivocado de programa?”, decía. Paula no se había equivocado, quienes entraban a plató eran los familiares y amigos de nuestros famosos. Pero, ¿cuál será su cometido en el programa? Los allegados de los concursantes les han acompañado durante el cocinado. Juntos han tenido que hacer unas deliciosas galletas New York.

Conoce el nombre de los acompañantes de los famosos Benita ha venido acompañada de Tony, su representante y amigo. “Mi Tony es todo, mi Maluma, mi amigo, mi primo, mi suegro, lo es todo”, decía Benita. Y terminaba: “No tiene habilidades para cocinar, pero a quién le importa”. Por su parte, Natalia y Roi optaron por traer a cocinar a sus hermanos. Hugo Méndez es el hermano de Roi. Y el cantante lo tiene claro: “Estoy acostumbrado a que las chicas le miren”, decía Roi entre risas. “Tenéis la misma voz”, les recalcaba Paula. Maria Eugenia, la hermana de Natalia, se mostraba mucho más tranquila que nuestra pequeña terremoto. “Es mi hermana mayor, para mí es una genia. Ella es la culpable de que yo sea como soy”, declaraba Natalia. Aunque a todos nos hubiese encantado ver a Georgina Rodríguez en plató, Ivana ha traído a un buen amigo de las dos hermanas. “Iván cocina muy bien y además tiene una pastelería”, decía. Samantha Ballentines trajo consigo a una muy reconocida amiga suya: a Pink Chadora. “Es una de las mejores travestis de este país. Presenta, escribe, cocina y hace de todo”, decía Samantha sobre su querida compañera. Por último, Belen Esteban había echado mano de un gran amigo y cocinero: David Insua. “Es para mí una persona muy especial. Le gusta mucho cocinar y le gusta mucho este programa así que estoy muy feliz”, expresaba la colaboradora.