Una inesperada eliminación y una boda cerca: “Se casan y a los seis meses están divorciados”

Después de un episodio que nos dejó sin palabras y que estuvo marcado por el abandono de Luis Merlo y la llegada de nuevos concursantes, ahora comienza la recta final de Top Chef.

“A estas alturas de la competición las expectativas son muy altas y vamos a ser exigentes con vosotros”, decía Paco Roncero. Y es que, nuestros concursantes están preparados para todo lo que esté por venir. O eso creen ellos. ¿Qué sorpresas les ha deparado la sexta entrega del concurso?

Primera prueba: "Este postre sabe a cabra" Una misteriosa persona esperaba en las cocinas a nuestros dulces y famosos pasteleros. ¿Su nombre? Isabel Pérez, historiadora y repostera. A su lado, reposaban tres obras de arte que han sido la inspiración de los postres que han tenido que cocinar los pasteleros “Cuando vemos una fruta o un plato representado en un cuadro, eso nos cuenta mucho sobre cómo esa sociedad vivía la gastronomía”, contaba Isabel. Y Belén Esteban, por su parte, confesaba ir todas las semanas al Museo del Prado. ¿Será verdad o será una de las bromas de la patrona? Belén Esteban revive sus memes más icónicos y arrasa ante sus compañeros en 'Top Chef': "Me he mareado y todo" Ivana, Natalia y Nicolás han tenido que cocinar un bizcocho coloquialmente llamado “brazo de gitano”. Por su parte, Belén Esteban y Alejandro han cocinado galletas de jengibre. Y Samantha, Roi y Benita, unas tartaletas de cuajada. ¿El resultado? Muchos “peros” de nuestro querido Paco Roncero. Muchas risas por parte de Eva Arguiñano. Y una dura declaración de Osvaldo Gross: “Samantha, este postre sabe a cabra”. El resto tampoco han salido bien parados. No les ha gustado el plato de Benita. Han sido críticos con Natalia. Y Roi ha hecho unas cuajadas dadaístas que a Isabel le han parecido un plato de nachos con queso cheddar. Un postre bastante feo que le ha convertido en el peor cocinero de la prueba. ¿Y quién ha ganador? Ivana, que ha presentado un plato elegante y muy refinado que la llevará a tener un privilegio en la siguiente prueba. 46.47 min Todos contra todos y algunas obras de arte

Una tarta nupcial amarga: "Se van a casar y se van a separar en seis meses" Vestidos de gala y con mucha elegancia, los pasteleros esperan en plató una sorprendente visita. ¿Quiénes vendrán a visitarlos esta vez? Maripaz y Rafael llegan a las cocinas de Top Chef con mucho, mucho amor. Pronto, van a casarse y desean elegir su tarta de bodas soñada. Sin embargo, Samantha Ballentines parece no confiar mucho en la pareja: “Yo les doy medio año. Se casan y a los seis meses están divorciados”, decía la artista. Por su parte, Eva Arguiñano hacía un interrogatorio a Alejandro Vergara con un objetivo: descubrir de quién es el corazón del actor de La Promesa. Luis Merlo abandona 'Top Chef' en pleno veredicto: "Tengo algo que decir..." Ivana ha hecho los equipos y ha sido generosa, ya que ha decidido hacer dúos al gusto de todos y ponerse ella en el equipo de Roi, que al perder la prueba anterior contaba con la penalización de cinco minutos menos en el cocinado. Después de un reto en el que los pasteleros nos han sorprendido positivamente haciendo unas tartas coloridas, elegantes y llamativas, el veredicto ha llegado: solo Roi e Ivana han sido salvados. El resto de los concursantes deberán seguir luchando por permanecer en el concurso. ¿Quién será el próximo expulsado? 00.43 min ¿De quién es el corazón de Alejandro Vergara?

Tercera prueba: Tortitas virales con Marta Boukie Marta Boukie, influencer y chef privada ha traído a los pasteleros un reto con muy buena pinta: unas tortitas japonesas. Este postre parece más sencillo que otros y, sin embargo, exige de una gran técnica para que las tortitas suflen y tengan esa imagen esponjosa. Quizá nuestros concursantes se hayan confiado demasiado, pues el resultado ha terminado siendo desastroso. Benita ha hecho una mermelada que dejaba mucho que desear. Samantha ha presentado un popurrí de colores que no ha emocionado a los jueces. Y Alejandro y Nicolás tampoco han conquistado a Eva, Paco y Osvaldo. ¿Las ganadoras? Belén Esteban, que ha recordado su vídeo más viral y lo ha representado con mucha gracia, y Natalia, que al enterarse de que no iba a la prueba de eliminación ha hecho una voltereta lateral para colocarse en el centro del plató. ¡Vaya dos artistas! 00.43 min Belén y Natalia se salvan y celebran de una peculiar manera

Prueba de eliminación: Un volcán de pistachos y un inesperado adiós Benita, Nico, Alejandro y Samantha tuvieron que enfrentarse a la prueba de eliminación. Sin embargo, Ivana tiene un privilegio: salvar a uno de ellos. Y, en contra de lo que esperaban sus compañeros, ha salvado a Benita. Por su parte, Nico, Alejandro y Samantha tuvieron que cocinar un “volcán de pistachos”. O lo que es lo mismo: un coulant. Para descubrir cuál es el punto perfecto y que su interior quede líquido y su exterior esté esponjoso han tenido que cocinar varios de ellos hasta presentar el postre perfecto. Con las agujas del reloj corriendo en su contra y tratando de descubrir cuánto es el tiempo que debe permanecer un coulant en el horno, los concursantes se han visto sobrepasados en varias ocasiones. Especialmente Alejandro, que nos tuvo en vilo hasta el último minuto de cocinado. Tras una cata dura y confusa, los jueces han dado su veredicto: Nicolás Coronado deberá abandonar las cocinas de Top Chef. 02.07 min Nicolás Coronado, sexto expulsado de 'Top Chef'