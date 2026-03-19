Belén Esteban revive sus memes más icónicos y arrasa ante sus compañeros en 'Top Chef': "Me he mareado y todo"
- ¿Cuál es el meme de Belén Esteban que más usas en redes sociales?
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Si por algo conocen las nuevas generaciones a Belén Esteban es por la gran cantidad de memes y momentos icónicos que ha dejado a lo largo de sus años como colaboradora de televisión. Por supuesto, en Top Chef no solo nos ha regalado nuevos momentazos para las redes sociales, sino que en la sexta entrega del talent culinario ha repasado algunos de sus mejores momentos virales.
"Pim, pam, pum. Tengo una pistola"
El primero, y uno de los más representativos, ha vuelto a la memoria de Belén antes de presentar uno de sus cocinados. “El plato se llama ‘Pim, pam, pum’ que era una canción que yo cantaba y que se hizo viral”, explicaba Belén.
La pastelera ha recreado ese icónico momento ante la mirada expectante de los jueces y de sus compañeros. “Pim, pam, pum. Tengo yo un revólver. Pim, pam, pum. Que dispara doble”, cantaba y bailaba la colaboradora.
El meme que toda España tiene en WhatsApp
Por otro lado, Alejandro le ha pedido a Belén que recrease el meme que ha viajado a través de los WhatsApp de gran parte de los españoles. “Belén, ¿cómo es el meme que tiene toda España en WhatsApp que eres tú girándote como si fueses a asesinar a alguien?”, decía con tono jocoso. Y Belén, lo representaba girando la cabeza como en ese momento. “Es que me he mareado y todo”, terminaba.
Por último, al llegar la influencer Marta Boukie, Belén Esteban rescataba entre sus recuerdos una foto de Instagram que hizo que la colaboradora subiese 500.000 seguidores. “Yo en Instagram tengo un millón cien mil seguidores. Y una vez subí una foto de espaldas en una piscina de un hotel y me subieron 500.000 seguidores”, explicaba.
Hora y dónde ver Top Chef: dulces y famosos
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