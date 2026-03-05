Natalia se rompe tras cocinar con Toñi Salazar y desata el caos en el programa: “Me quedo contigo, pero respira"
- El cocinado entre Natalia y Toñi Salazar termina con un robo y muchas lágrimas
- Puedes volver a ver el programa completo y de forma gratuita en RTVE Play
Natalia Rodríguez se ha roto. Se ha manchado de arriba a abajo de chocolate. Ha llorado. Ha reído. Se ha peleado con sus compañeros. Se ha desesperado. Se ha abierto con los telespectadores. Ha corrido por todas las cocinas, pero sobre todo, ha cocinado con mucho amor. Y en el cuarto episodio de Top Chef: dulces y famosos ha explotado, dejándonos ver su lado más vulnerable.
El roce no hace el cariño
Si alguien tiene un mote en el programa, esa es Natalia Rodríguez. Sus idas y venidas corriendo por las cocinas son ya un símbolo de Top Chef. Y sus compañeros, impresionados, la han llegado a apodar como Forrest Gump.
Sin embargo, entre carrera y carrera, Natalia ha tenido que cocinar con una compañera muy especial: Toñi Salazar, integrante de Azúcar Moreno. La elección de esta pareja ha sido tomada por Belén Esteban y a Natalia le ha afectado mucho emocionalmente. Como era de esperar, el dueto de cantantes no ha funcionado demasiado bien, ya que Toñi no ha sido capaz de seguir las indicaciones con precisión y esto ha terminado por desesperar a Natalia.
Un banoffee manchado de lágrimas
Hemos vivido pruebas tensas a lo largo de las semanas, pero como esta, ninguna. En esta ocasión, las celebrities han tenido que cocinar una receta británica: el banoffee. Sin embargo, como todas las pruebas, esta también tenía su truco. El jurado ha retado a los concursantes a cocinar un banoffee tradicional y otro inclusivo apto para celíacos y veganos.
Tras la llegada por sorpresa de Toñi Salazar y de que las diferencias entre ellas fuesen más que perceptibles, Natalia se ha echado a llorar. Por suerte, Eva Arguiñano ha ido en su ayuda. “Estate tranquila, me quedo un rato contigo y lo hacemos entre las dos, pero respira”, le decía Eva Arguiñano a la cantante.
Contra todo pronóstico, esto no ha quedado aquí: Natalia se ha equivocado de tarta y ha robado la de Desirée y Luis Merlo, desatando la ira en las cocinas. Como consecuencia, estos han robado la de Ivana y Alejandro, y el desastre y los rifirrafes han salido a la luz. Entre reproches y tensiones, el jurado ha instado a la calma y ha dado su veredicto: Luis, Desirée, Samantha y Belén están salvados. Roi, Ivana, Alejandro, Natalia y Tote deberán enfrentarse a la siguiente prueba. Así que, una vez más, Natalia se ha armado de fuerza para seguir cocinando en la prueba final que marcaría su futuro en el concurso.
Solo se vive una vez
En esta prueba, la gaditana ha cocinado junto a Belén Esteban y Alejandro. Contra todo pronóstico, lejos de poner más nerviosa a Natalia, ha conseguido calmarla. Este cocinado nos ha permitido ver a una Natalia más relajada que, por primera vez, disfrutaba. “He estado más relajada y hacer este postre ha sido un aprendizaje”, expresaba. Y Joseba Arguiñano respondía: “Se nota que has disfrutado porque tienes merengue hasta en el pelo”.
Finalmente, el equipo ganador ha sido el de Belén, Natalia y Alejandro. Y, después de muchos avatares, por suerte, la cantante no ha tenido que ir a la prueba de eliminación y ha podido disfrutar de su estancia en el concurso, porque, como dice la canción de Azúcar Moreno: "Sólo se vive una vez".
