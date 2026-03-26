El fracaso de Natalia y Samantha en ‘Top Chef’: “Podéis seguir llorando en vuestros puestos”

En Top Chef hay un dúo de rubias que es imparable e inseparable. Y con ellas, ganar las pruebas está prácticamente asegurado. Ambas son andaluzas y artistas. Y, aunque parecen perfectas, no siempre lo son.

Después de casi treinta cocinados inmejorables, las Corleone, como ellas mismas se hacen llamar, tuvieron un pequeño problema: olvidaron emplatar parte del postre. A pesar de que decidieron llevarlo en un plato complementario para que los jueces vieran que estaba cocinado, estos lo tuvieron claro: “Menos justificar y más llenar la cajita”, sentenciaron.

“Lo siento, eran muy bonitas vuestras galletas, pero estaban fuera, cariño”, decía con alegría Belén, mientras Natalia y Samantha se mostraban bastante afectadas por lo sucedido. Tanto es así que han llamado a su postre ‘Qué coraje’ debido al sentimiento de rabia y malestar que les había generado haber tenido ese grave despiste.

'Qué coraje' “Hemos tenido un lapsus y hemos pensado “qué coraje que no esté la cajita completa”, explicaban las dos amigas. Y seguían: “Las hemos contado muchas veces y pensábamos que estaban completas”. El jurado, por su parte, les ha dado varios consejos. Eva Arguiñano les recomendaba echarles un puntito de sal para que estuvieran más sabrosas. Y Paco Roncero, añadía: "¿Sabéis lo que faltaba? Las galletas de chocolate que os habéis olvidado, porque el resto de las galletas están muy buenas”. Mientras las Corleone seguían lamentándose por el veredicto final, Paco concluía: “Podéis seguir llorando en vuestros puestos”. 03.37 min Samantha Ballentines y Natalia Rodríguez olvidan emplatar las galletas: "Menos justificar y más emplatar"