Durante seis semanas hemos acompañado a nuestros dulces y famosos pasteleros en cada receta, en cada llanto y en cada alegría. Ahora, la recta final ha comenzado y los nervios están a flor de piel.

Tras un sexto programa en el que paseamos por los momentos más virales de Belén Esteban, en este nuevo episodio los concursantes deberán demostrar que son dignos merecedores de permanecer en el concurso. “Ya no se trata de quién tenga mejores ideas, sino de quien cometa menos fallos”, decía Paco Roncero. ¿Qué sorpresas nos deparará el programa esta semana? Y lo que es más importante: ¿Quién será el séptimo expulsado?

La decepción del jurado, muchas setas y una decisión que cambiará el futuro de ‘Top Chef’ para siempre: “Esperábamos más de vosotros”. Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

El mal de ojo de Benita En esta ocasión, el programa comenzará con una nueva dinámica: la primera prueba será por equipos. En ella, los concursantes deberán cocinar bocaditos de ternura en forma de pastas de té. El objetivo será rellenar una de esas cajas de galletas de la infancia en las que nuestras madres y abuelas guardaban hilos, alfileres y otro sinfín de objetos. Como era de esperar, este cocinado va a poner muy nerviosos a nuestros concursantes ya que tendrán que hacer muchas elaboraciones. Y por si esto fuese poco, Benita pondrá de su parte para que el cocinado termine siendo un desastre: “Les echo nuez moscada para que les venga lo negativo”. ¿Conseguirán entregar todas las galletas a tiempo? La decepción del jurado, muchas setas y una decisión que cambiará el futuro de ‘Top Chef’ para siempre: “Esperábamos más de vosotros”. Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Un postre para darle al coco La segunda prueba contará con una visita muy prestigiosa: Miquel Guarro, Premio Lluís Santapau y profesor de la Academia del Chocolate espera a los pasteleros en las cocinas. Entre una gran exposición de frutas de todo tipo de colores y sabores, los concursantes deberán descubrir cuál de ellas no es realmente una fruta. “A veces en pastelería hacemos cosas que no son lo que parecen. A eso le llamamos trampantojo”, explicaba Miquel. ¿Quién será el mejor repostero de esta prueba? La decepción del jurado, muchas setas y una decisión que cambiará el futuro de ‘Top Chef’ para siempre: “Esperábamos más de vosotros”. Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Un postre de setas En esta tercera prueba los pasteleros tendrán que cocinar un postre de setas siguiendo los pasos del chef y juez del concurso, Paco Roncero. “Como sean alucinógenas voy a ver a Paco como si fuera un Simpson”, decía Belén Esteban entre risas. La prueba no será de gran complejidad solo por el número de elaboraciones que tiene, sino también porque los pasteleros deben seguir a Paco en tiempo real. Esto hará que Ivana Rodríguez tenga grandes dificultades y que esté a punto de rendirse. ¿Quién será el mejor pastelero? La decepción del jurado, muchas setas y una decisión que cambiará el futuro de ‘Top Chef’ para siempre: “Esperábamos más de vosotros”. Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Chulapos y chulapas La tercera receta que tendrán que elaborar nuestros famosos oscila entre la repostería y la arquitectura. Se tratará de un postre muy madrileño: los barquillos. Sin embargo, estos deberán estar rellenos y colocados en forma de pirámide. ¿Alguna vez habías pensado en cómo se hacía este manjar? Además, uno de los concursantes salvados repartirá un castigo y un beneficio entre sus compañeros. Por su parte, los jueces se divertirán durante el cocinado bailando chotis y Eva Arguiñano bailará vestida de chulapa. Entre las risas del jurado y las ganas de quedarse de los concursantes, reiremos y disfrutaremos del concurso mientras nos hacemos una pregunta: ¿Quién será finalmente el séptimo expulsado del concurso? La decepción del jurado, muchas setas y una decisión que cambiará el futuro de ‘Top Chef’ para siempre: “Esperábamos más de vosotros” Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)