La relación de Belén Esteban e Ivana Rodríguez estalla por los aires: “Me parece de muy poco respeto”

Si algo habían demostrado Belén Esteban e Ivana Rodríguez entre hornos y dulces era que su complicidad iba más allá de lo televisivo. Belén apodó cariñosamente a Ivana como ‘Mi diva’ y la hermanísima mostraba predilección por la colaboradora. ¿Qué habrá pasado con su amistad? ¿Se habrá roto para siempre o existirá la posibilidad de que se reconcilien?

El roce, a veces, no hace el cariño. Y lo que comenzó como una bonita amistad en Top Chef terminó saltando por los aires durante la cata del pastel de boda de Belén y Roi, ya que mientras estos dos trataban de presentar y vender su postre, Ivana se echaba a reír. Esto enfadó mucho a Belén Esteban y desde entonces nada ha vuelto a ser como antes entre ellas dos.

00.29 min Belén Esteban se enfrenta a Ivana Rodríguez: "Me parece de muy poco respeto"

Belén Esteban arremete contra Ivana Rodríguez Las tensiones se han extendido en el tiempo y en este séptimo capítulo no han cesado, hasta el punto de que Belén ha hecho unas duras declaraciones sobre Ivana. Durante la cata de uno de los cocinados Ivana sentenciaba: “Quiero expresar que no se puede ser perfecta siempre. Es muy duro”, decía. Ante la mirada atónita de sus compañeros, la joven influencer corregía: “Perdón, quería decir que no se puede ser siempre Top Chef”. Y Belén señalaba: “Ella es imperfecta totalmente”. Y terminaba: ”Va de perfecta, pero que no se le olvide que es de España y de Jaca”. 00.29 min Belén Esteban: "Ivana no es perfecta"

La pedorreta de Ivana Rodríguez provoca la risa de Belén Por si los nervios y las diferencias entre ellas no eran ya evidentes, en pleno cocinado Belén Esteban se acercaba a la mesa de Ivana para enseñarla a hacer pedorretas. “Bravo, tu primera pedorreta”, celebraba Belén después de un intento fallido por parte de Ivana de hacer una pedorreta. ¿Qué pasará con la relación entre las dos amigas? ¿Se habrá roto para siempre? 00.22 min Belén Esteban vacila a Ivana Rodríguez: "Toma ya, tu primera pedorreta"