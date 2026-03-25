Receta de postre de setas de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para el cremoso de Shiitake y vainilla:

170g mascarpone

190g nata infusionada

40g azúcar

4g gelatina (hidratada)

Para la crema de champiñones:

200g champiñones laminados

50g mantequilla

50g azúcar

20g jengibre fresco, cortado fino

150g nata

2 vainas de vainilla (abrir y raspar)

30 g de Yondu

Para las nueces pecanas tostadas:

200g azúcar

100g agua

100g nueces pecanas

Para la gominola de jengibre:

250g jugo de jengibre

70g azúcar

4g agar-agar

Zumo de limón

Para la salsa de setas y praliné

100g salsa de setas previamente elavorada

50g praliné de avellanas

Para el bizcocho aireado de chocolate al microondas

80g claras

40g cobertura de chocolate negro

30g azúcar

1 pizca de sal fina

5g cacao en polvo

15g harina floja

30g mantequilla fundida

Para la pintura liposoluble para moldes:

100g manteca de cacao

10g colorante liposoluble marrón

10g colorante liposoluble rojo

5g colorante liposoluble amarillo

Para el cremoso de Shiitake y vainilla: Aprende a hacer le tiramisú ganador de Desirée Vila Descubre las recetas destacadas de Top Chef: dulces y famosos Añadir 170 g de nata infusionada en frío y emulsionar. Calentar 20 g de nata infusionada. Disolver la gelatina hidratada fuera del fuego. Incorporar sobre la mezcla anterior emulsionando. Colocar en moldes de silicona con forma de seta. Reservar en frío hasta su uso. Para la crema de champiñones: En un cazo, fundir la mantequilla a fuego medio. Añadir el azúcar y dejar que tome un ligero color dorado, sin quemarse. Incorporar los champiñones laminados y el jengibre, mezclando bien para que se impregnen de la mantequilla azucarada. Sofreír hasta que los champiñones comiencen a soltar su jugo. Agregar la nata y las vainas de vainilla junto con sus semillas. Cocinar durante aproximadamente 15 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se agarre al fondo. Añadir el Yondu y mezclar Retirar del fuego, dejar reposar unos minutos y triturar fino. Pasar a manga pastelera y reservar para el emplatado. Para las nueces pecanas tostadas En un cazo calentar el agua con el azúcar hasta que se disuelva completamente. Añadir las nueces pecanas y hervir durante 2 minutos. Colar las nueces y colocarlas sobre una bandeja con papel de horno. Tostar en un horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 5 minutos, hasta que estén doradas Dejar enfriar antes de usarlas. Para la gominola de jengibre: Calentar el jugo de jengibre a 40 °C junto con la mitad del azúcar. Mezclar la otra mitad del azúcar con el agar-agar para facilitar su dispersión. Añadir esta mezcla en forma de lluvia sobre el jugo caliente, batiendo constantemente para evitar grumos. Llevar a ebullición y mantener hirviendo al menos 1 minuto para activar el agar. Añadir un chorrito de limón y mezclar Verter la preparación en un táper o molde plano Dejar gelificar por completo y cortar en porciones pequeñas Para la salsa de setas y praliné Mezclar la salsa de setas con el praliné de avellanas hasta obtener una mezcla homogénea. Pasar la preparación a una manga pastelera. Reservar en frío hasta el emplatado. Para el bizcocho aireado de chocolate al microondas Fundir la cobertura de chocolate y la mantequilla por separado. En un vaso batidor incorporar las claras, el chocolate derretido, el azúcar, la sal, el cacao, la harina y la mantequilla fundida. Triturar hasta obtener una mezcla homogénea. Pasar la mezcla por un tamiz fino para eliminar cualquier grumo. Introducir la mezcla en un sifón y agitar enérgicamente para airear la preparación. Dosificar en vasitos de plástico previamente perforados con 3 agujeros en la base. Cocer en el microondas durante 30 segundos a 900 W. Enfriar boca abajo para evitar que se colapse. Para la pintura liposoluble para moldes: Fundir la manteca de cacao a unos 40–45 °C. Añadir los colorantes liposolubles y turbinar para que se integren por completo. Con la mezcla aún fluida, pintar los moldes de silicona con forma de seta. Rellenar los moldes pintados con el helado de setas previamente elaborado. Llevar a abatidor hasta congelación total. Desmoldar y conservar congelado hasta el montaje final. Para el emplatado del postre: Colocar cuatro trozos del bizcocho de chocolate formando una cruz, dejando un hueco central. Colocar también dos nueces pecanas sobre cada punto de crema, alternándolas con las gominolas. En el hueco central, dosificar la salsa de setas mezclada con el praliné. Finalizar colocando en el centro la seta del cremoso de shiitake y vainilla previamente moldeada y pintada.