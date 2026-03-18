Receta de coulant de chocolate de pistacho con salsa de frambuesa de 'Top Chef: dulces y famosos'

Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Sandra Martínez (Top Chef)

¿Eres un amante del pistacho? ¡Este postre se convertirá en tu favorito! El coulant de pistacho es un postre que enamora en cada bocado. Su corazón cremoso fundente y su tierno exterior hacen que sea irresistible. ¡Sigue la receta paso a paso y disfruta de esta explosión de sabor!

  • Para el coulant:
  • 150g pasta de psitacho
  • 100g azúcar
  • 150g yema
  • 160g mantequilla empomada
  • Para el pistacho garrapiñado:
  • 200g de pistacho crudos
  • 100g de azúcar
  • 75ml de agua
  • Para la salsa de frambuesa:
  • Frambuesa fresca al gusto
  • Azúcar al gusto
  1. Para el coulant:
  2. En la batidora de mano trituramos el azúcar, la yema, la pasta de pistacho y por último la mantequilla empomada
  3. Vertemos la mezcla en el molde y enfriamos en la nevera
  4. Horneamos a 180ºC
  5. Para la salsa de frambuesa:
  6. En una sartén se añade el azúcar, la frambuesa y un chorrito de agua
  7. Reducimos y sacamos del fuego
  8. Reservamos hasta su uso
  9. Para el pistacho garrapiñado:
  10. Añadimos todos los ingredientes en sartén y movemos hasta garrapiñar
