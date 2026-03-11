Receta de palmera de chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'
- Te enseñamos a preparar crujientes palmeras de chocolate, un clásico que nunca falla
- Descubre las mejores recetas de TopChef: dulces y famosos
Sandra Martínez (Top Chef)
Las palmeras de chocolate nos transporta a cuando, de niños, elegíamos ese dulce en la panadería de siempre. Crujiente y con ese sabor irresistible. Una receta fácil que con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, puedes disfrutar de un clásico que nunca falla.
|Ingredientes
|Preparación
|
|