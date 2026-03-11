Receta de palmera de chocolate de 'Top Chef: dulces y famosos'

Enlaces accesibilidad
Receta de palmeras de chocolate de 'Top Chef' Sandra Martínez (Top Chef)
Las palmeras de chocolate nos transporta a cuando, de niños, elegíamos ese dulce en la panadería de siempre. Crujiente y con ese sabor irresistible. Una receta fácil que con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, puedes disfrutar de un clásico que nunca falla.

Ingredientes Preparación
  • Hojaldre
  • 375gr nata
  • 375gr chocolate negro
  1. Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa con azúcar en grano.
  2. Cortamos y damos la forma deseada.
  3. Horneamos a 200ºC
  4. A mitad de cocción, damos la vuelta a las palmeras
  5. Reservamos para su decoración
  6. Para el chocolate hervimos la nata y volcamos encima del chocolate
  7. Mezclamos
  8. Reservamos hasta rellenar el bizcocho
