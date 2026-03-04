Receta de Tartaleta de sésamo negro y grosella negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

Si te encantan los postres diferentes, esta tartaleta gourmet te va a encantar. El sésamo negro aporta un sabor intenso y original, mientras que la grosella añade un toque fresco y ácido. Una combinación elegante y equilibrada, perfecta para fechas destacadas.
Descubre cómo prepararla paso a paso. ¡Te dejamos los detalles!
Receta de Tartaleta de sésamo negro y grosella negra
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la masa sucrée de carbón de bambú:
- 470g harina
- Polvo de carbón de bambú c/s
- 240g mantequilla
- 60g almendra en polvo
- 180g azúcar glas
- sal al gusto
- Para la ganache montada de sésamo negro:
- 135g nata
- Vainilla al gusto
- Pasta de Sésamo negro al gusto
- 55g glucosa
- 200g chocolate blanco
- 5,5g gelatina
- 600g nata 35%
- Para el barniz para masa sucrée:
- 60g yemas
- 30g nata
- Para la gelé de grosella negra:
- 750g puré de grosella negra
- 200g azúcar
- 14g pectina NH
- 8g gelatina
- 30g zumo de limón
|
- Para la masa sucrée de carbón de bambú
- Mezclamos los ingredientes secos con la mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa.
- Incorporamos el huevo y mezclamos hasta conseguir una masa lisa.
- Reservamos en la nevera.
- Forramos y horneamos 25 min aprox. a 160 °C. ventilación 60%
- Para la ganache montada de sésamo negro:
- Hidratamos la gelatina
- Colocamos en una olla 200g de nata, vainilla y la glucosa
- Llevamos a 60-70ºC para disolver la glucosa y activar aroma
- Añadimos la pasta de sésamo negro y mezclamos hasta integrar todo
- Colocar el chocolate blanco picado en un bowl
- Verter la mezcla caliente en 3 tandas, emulsionando con espátula
- Añadimos la gelatina y la nata y mezclamos hasta quedar la masa homogénea
- Batir en velocidad media-baja hasta obtener una textura firme y aireada
- Para la gelé de grosella negra:
- Calentamos el puré de cassis
- Cuando esté a 45ºC, añadimos la pectina mezclada con el azúcar
- Hervimos 2 minutos y a continuación añadimos la gelatina previamente hidratada
- Fuera del fuego añadir el zumo de limón
- Enfriar
- Para el barniz para masa sucrée:
- En un contenedor grande, combinar yemas y nata
- Batir con pala o batidor manual grande sin incorporar aire