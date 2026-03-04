Receta de Tartaleta de sésamo negro y grosella negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la masa sucrée de carbón de bambú:

470g harina

Polvo de carbón de bambú c/s

240g mantequilla

60g almendra en polvo

180g azúcar glas

sal al gusto

Para la ganache montada de sésamo negro:

135g nata

Vainilla al gusto

Pasta de Sésamo negro al gusto

55g glucosa

200g chocolate blanco

5,5g gelatina

600g nata 35%

Para el barniz para masa sucrée:

60g yemas

30g nata

Para la gelé de grosella negra:

750g puré de grosella negra

200g azúcar

14g pectina NH

8g gelatina

30g zumo de limón

Para la masa sucrée de carbón de bambú Mezclamos los ingredientes secos con la mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa. Incorporamos el huevo y mezclamos hasta conseguir una masa lisa. Reservamos en la nevera. Forramos y horneamos 25 min aprox. a 160 °C. ventilación 60% Para la ganache montada de sésamo negro: Hidratamos la gelatina Colocamos en una olla 200g de nata, vainilla y la glucosa Llevamos a 60-70ºC para disolver la glucosa y activar aroma Añadimos la pasta de sésamo negro y mezclamos hasta integrar todo Colocar el chocolate blanco picado en un bowl Verter la mezcla caliente en 3 tandas, emulsionando con espátula Añadimos la gelatina y la nata y mezclamos hasta quedar la masa homogénea Batir en velocidad media-baja hasta obtener una textura firme y aireada Para la gelé de grosella negra: Calentamos el puré de cassis Cuando esté a 45ºC, añadimos la pectina mezclada con el azúcar Hervimos 2 minutos y a continuación añadimos la gelatina previamente hidratada Fuera del fuego añadir el zumo de limón Enfriar Para el barniz para masa sucrée: En un contenedor grande, combinar yemas y nata Batir con pala o batidor manual grande sin incorporar aire