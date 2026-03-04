Enlaces accesibilidad
Receta de Tartaleta de sésamo negro y grosella negra de 'Top Chef: dulces y famosos'

Sandra Martínez (Top Chef)

Si te encantan los postres diferentes, esta tartaleta gourmet te va a encantar. El sésamo negro aporta un sabor intenso y original, mientras que la grosella añade un toque fresco y ácido. Una combinación elegante y equilibrada, perfecta para fechas destacadas.

Descubre cómo prepararla paso a paso. ¡Te dejamos los detalles!

Ingredientes Preparación
  • Para la masa sucrée de carbón de bambú:
  • 470g harina
  • Polvo de carbón de bambú c/s
  • 240g mantequilla
  • 60g almendra en polvo
  • 180g azúcar glas
  • sal al gusto
  • Para la ganache montada de sésamo negro:
  • 135g nata
  • Vainilla al gusto
  • Pasta de Sésamo negro al gusto
  • 55g glucosa
  • 200g chocolate blanco
  • 5,5g gelatina
  • 600g nata 35%
  • Para el barniz para masa sucrée:
  • 60g yemas
  • 30g nata
  • Para la gelé de grosella negra:
  • 750g puré de grosella negra
  • 200g azúcar
  • 14g pectina NH
  • 8g gelatina
  • 30g zumo de limón
  1. Para la masa sucrée de carbón de bambú
  2. Mezclamos los ingredientes secos con la mantequilla fría hasta obtener una textura arenosa.
  3. Incorporamos el huevo y mezclamos hasta conseguir una masa lisa.
  4. Reservamos en la nevera.
  5. Forramos y horneamos 25 min aprox. a 160 °C. ventilación 60%
  6. Para la ganache montada de sésamo negro:
  7. Hidratamos la gelatina
  8. Colocamos en una olla 200g de nata, vainilla y la glucosa
  9. Llevamos a 60-70ºC para disolver la glucosa y activar aroma
  10. Añadimos la pasta de sésamo negro y mezclamos hasta integrar todo
  11. Colocar el chocolate blanco picado en un bowl
  12. Verter la mezcla caliente en 3 tandas, emulsionando con espátula
  13. Añadimos la gelatina y la nata y mezclamos hasta quedar la masa homogénea
  14. Batir en velocidad media-baja hasta obtener una textura firme y aireada
  15. Para la gelé de grosella negra:
  16. Calentamos el puré de cassis
  17. Cuando esté a 45ºC, añadimos la pectina mezclada con el azúcar
  18. Hervimos 2 minutos y a continuación añadimos la gelatina previamente hidratada
  19. Fuera del fuego añadir el zumo de limón
  20. Enfriar
  21. Para el barniz para masa sucrée:
  22. En un contenedor grande, combinar yemas y nata
  23. Batir con pala o batidor manual grande sin incorporar aire
