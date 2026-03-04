Receta de Carolinas de Bilbao de Joseba Arguiñano de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para el hojaldre y su relleno:

Hojaldre

500g leche

125g yemas

40g harina de maíz

Vainilla al gusto

25g mantequilla

Para el merengue italiano:

6 claras de huevo

450g azúcar

102g agua

Para el chocolate:

100g chocolate negro

Para la cobertura de yema:

4 yemas de huevo

El mismo peso de las yemas en azúcar

Para el hojaldre: Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa. Con ayuda de un cortador de galletas redondo y con un diámetro ligeramente superior al del molde, cortamos la masa Disponemos la masa sobre el hueco del molde y ajustamos con cuidado a este Refrigeramos los moldes mientras preparamos el relleno Para el relleno del hojaldre: Ponemos en un cazo la leche a calentar junto con la vainilla En otro bol añadimos un poco de la leche anterior y incorporamos la harina de maíz y el azúcar. Agregamos las yemas y lo mezclamos bien Añadimos la mezcla encima de la leche y con una varilla sin dejar de mover cuajamos la crema. Añadimos la mantequilla Reservamos Para el merengue italiano: Incorporamos el agua y el azúcar en un cazo. Colocamos a calor medio Cuando llegue a 118ºC retiraremos para incorporarlo a las claras semi-montadas Añadimos las claras en el bol de la batidora y comenzamos a montarlas Incorporamos el almíbar en un hilo fino y continuo sobre las claras montadas y batiendo a la vez hasta conseguir una consistencia firme y brillante Dejamos reposar durante 2 minutos y lo metemos en una manga Escudillamos encima de los moldes Para el chocolate: Fundimos el chocolate, podemos hacerlo al baño maría o bien en pequeñas tandas en el microondas Reservamos Para la cobertura de yema: En un cazo añadimos las yemas junto con el azúcar Colocamos a calor medio bajo y cocinamos, mezclando con las varillas constantemente, hasta que alcance los 74ºC Para la decoración: Cogemos una Carolina e introducimos un lateral en chocolate fundido Dejamos que escurra ligeramente e introducimos al lado opuesto. Debemos crear dos franjas de chocolate Ahora pasamos a decorar con la yema. Con ayuda de un pincel, creamos dos franjas pincelando con la yema. Debemos hacerlo con cuidado para evitar estropear el merengue.