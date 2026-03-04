Receta de Carolinas de Bilbao de Joseba Arguiñano de 'Top Chef: dulces y famosos'

¿Te apetece probar un clásico dulce del País Vasco en casa? Las Carolinas de Bilbao son más fácil de preparar que lo que crees. Además, el chef Joseba Arguiñano nos comparte su receta para que queden perfectas y deliciosas.
¡Sigue los pasos y sorprende a todos con este postre irresistible!
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para el hojaldre y su relleno:
- Hojaldre
- 500g leche
- 125g yemas
- 40g harina de maíz
- Vainilla al gusto
- 25g mantequilla
- Para el merengue italiano:
- 6 claras de huevo
- 450g azúcar
- 102g agua
- Para el chocolate:
- 100g chocolate negro
- Para la cobertura de yema:
- 4 yemas de huevo
- El mismo peso de las yemas en azúcar
|
- Para el hojaldre:
- Espolvoreamos ligeramente una superficie de trabajo con harina y estiramos la masa.
- Con ayuda de un cortador de galletas redondo y con un diámetro ligeramente superior al del molde, cortamos la masa
- Disponemos la masa sobre el hueco del molde y ajustamos con cuidado a este
- Refrigeramos los moldes mientras preparamos el relleno
- Para el relleno del hojaldre:
- Ponemos en un cazo la leche a calentar junto con la vainilla
- En otro bol añadimos un poco de la leche anterior y incorporamos la harina de maíz y el azúcar.
- Agregamos las yemas y lo mezclamos bien
- Añadimos la mezcla encima de la leche y con una varilla sin dejar de mover cuajamos la crema.
- Añadimos la mantequilla
- Reservamos
- Para el merengue italiano:
- Incorporamos el agua y el azúcar en un cazo. Colocamos a calor medio
- Cuando llegue a 118ºC retiraremos para incorporarlo a las claras semi-montadas
- Añadimos las claras en el bol de la batidora y comenzamos a montarlas
- Incorporamos el almíbar en un hilo fino y continuo sobre las claras montadas y batiendo a la vez hasta conseguir una consistencia firme y brillante
- Dejamos reposar durante 2 minutos y lo metemos en una manga
- Escudillamos encima de los moldes
- Para el chocolate:
- Fundimos el chocolate, podemos hacerlo al baño maría o bien en pequeñas tandas en el microondas
- Reservamos
- Para la cobertura de yema:
- En un cazo añadimos las yemas junto con el azúcar
- Colocamos a calor medio bajo y cocinamos, mezclando con las varillas constantemente, hasta que alcance los 74ºC
- Para la decoración:
- Cogemos una Carolina e introducimos un lateral en chocolate fundido
- Dejamos que escurra ligeramente e introducimos al lado opuesto. Debemos crear dos franjas de chocolate
- Ahora pasamos a decorar con la yema. Con ayuda de un pincel, creamos dos franjas pincelando con la yema. Debemos hacerlo con cuidado para evitar estropear el merengue.
Hora y dónde ver Top Chef: dulces y famosos
¡Si te gusta la cocina, este es el programa perfecto para ti! Cada miércoles, después de La Revuelta, Top Chef: dulces y famosos tiene una nueva entrega en La 1 y en RTVE Play.
Si no puedes seguir en prime time el programa, no te preocupes porque la plataforma de la casa te da la opción de verlos completos cuándo y dónde tú quieras.
Además, si por algún casual tienes que dejarlo a medias, podrás retomarlo desde donde lo dejaste. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV y de registrarte para disfrutar de todo el contenido. Así de fácil y totalmente gratis.