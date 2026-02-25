Receta de Alfajores de Osvaldo Gross de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la masa de galleta:

200g mantequilla

130g azúcar glass

Esencia de vainilla c/n

50g harina de almendras

1 huevo

1/2 cucharadita de sal fina

320g harina de trigo

30g cacao

Para la crema Bariloche:

400g chocolate cobertura negro

2 cucharadas ron

300g nata

240g dulce de leche repostero

160g mantequilla

Para la crema de dulce de leche al coñac:

200g dulce de leche

Ron al gusto

Para el baño de chocolate:

Cobertura de chocolate a tu elección

Para la masa de galleta: Batir la mantequilla con el azúcar y la sal Perfumar con vainilla y agregar el huevo, el cacao y la harina de almendras. Incorporar una parte de harina de trigo y luego el resto. Homogenizar la masa sin trabajarla demasiado. Estirar de 4 mm y enfriar Cortar tapas. Picar con un tenedor. Colocarlas en una placa enmantecada y fría Hornear a 180ºC de 10 a 15 minutos Retirar de las placas y enfriar Para la crema Bariloche Fundir el chocolate y añadir la mantequilla Retirar del calor para que tome temperatura ambiente. Batir el coñac con el dulce de leche y luego agregar la nata y homogeneizar. Agregar el chocolate tibio. Reservar hasta su uso. Para la crema de dulce de leche al coñac: Mezclar el dulce de leche con el coñac hasta integrar bien. Reservar en una manga. Para el baño de chocolate: Fundir a baño María suave o microondas Mezclar hasta que esté liso y parejo Bañar los alfajores uno por uno, apoyarlos sobre rejilla o papel manteca.