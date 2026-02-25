Enlaces accesibilidad
Receta de Alfajores de Osvaldo Gross de 'Top Chef: dulces y famosos'

Sandra Martínez (Top Chef)

Osvaldo Gross cocina, junto a los concursantes unos alfajores de su tierra, Argentina. El cocinado llevará a los concursantes al extremo y hará emocionarse a Ivana Rodríguez. Prepara de esta receta y disfruta de unos alfajores junto a la gente que más quieres.

Ingredientes Preparación
  • Para la masa de galleta:
  • 200g mantequilla
  • 130g azúcar glass
  • Esencia de vainilla c/n
  • 50g harina de almendras
  • 1 huevo
  • 1/2 cucharadita de sal fina
  • 320g harina de trigo
  • 30g cacao
  • Para la crema Bariloche:
  • 400g chocolate cobertura negro
  • 2 cucharadas ron
  • 300g nata
  • 240g dulce de leche repostero
  • 160g mantequilla
  • Para la crema de dulce de leche al coñac:
  • 200g dulce de leche
  • Ron al gusto
  • Para el baño de chocolate:
  • Cobertura de chocolate a tu elección
  1. Para la masa de galleta:
  2. Batir la mantequilla con el azúcar y la sal
  3. Perfumar con vainilla y agregar el huevo, el cacao y la harina de almendras. Incorporar una parte de harina de trigo y luego el resto.
  4. Homogenizar la masa sin trabajarla demasiado.
  5. Estirar de 4 mm y enfriar
  6. Cortar tapas. Picar con un tenedor.
  7. Colocarlas en una placa enmantecada y fría
  8. Hornear a 180ºC de 10 a 15 minutos
  9. Retirar de las placas y enfriar
  10. Para la crema Bariloche
  11. Fundir el chocolate y añadir la mantequilla
  12. Retirar del calor para que tome temperatura ambiente.
  13. Batir el coñac con el dulce de leche y luego agregar la nata y homogeneizar.
  14. Agregar el chocolate tibio.
  15. Reservar hasta su uso.
  16. Para la crema de dulce de leche al coñac:
  17. Mezclar el dulce de leche con el coñac hasta integrar bien.
  18. Reservar en una manga.
  19. Para el baño de chocolate:
  20. Fundir a baño María suave o microondas
  21. Mezclar hasta que esté liso y parejo
  22. Bañar los alfajores uno por uno, apoyarlos sobre rejilla o papel manteca.
