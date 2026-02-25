Receta de Alfajores de Osvaldo Gross de 'Top Chef: dulces y famosos'

Osvaldo Gross cocina, junto a los concursantes unos alfajores de su tierra, Argentina. El cocinado llevará a los concursantes al extremo y hará emocionarse a Ivana Rodríguez. Prepara de esta receta y disfruta de unos alfajores junto a la gente que más quieres.
Receta de Alfajores de Osvaldo GrossReceta de Alfajores de Osvaldo Gross
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la masa de galleta:
- 200g mantequilla
- 130g azúcar glass
- Esencia de vainilla c/n
- 50g harina de almendras
- 1 huevo
- 1/2 cucharadita de sal fina
- 320g harina de trigo
- 30g cacao
- Para la crema Bariloche:
- 400g chocolate cobertura negro
- 2 cucharadas ron
- 300g nata
- 240g dulce de leche repostero
- 160g mantequilla
- Para la crema de dulce de leche al coñac:
- 200g dulce de leche
- Ron al gusto
- Para el baño de chocolate:
- Cobertura de chocolate a tu elección
|
- Para la masa de galleta:
- Batir la mantequilla con el azúcar y la sal
- Perfumar con vainilla y agregar el huevo, el cacao y la harina de almendras. Incorporar una parte de harina de trigo y luego el resto.
- Homogenizar la masa sin trabajarla demasiado.
- Estirar de 4 mm y enfriar
- Cortar tapas. Picar con un tenedor.
- Colocarlas en una placa enmantecada y fría
- Hornear a 180ºC de 10 a 15 minutos
- Retirar de las placas y enfriar
- Para la crema Bariloche
- Fundir el chocolate y añadir la mantequilla
- Retirar del calor para que tome temperatura ambiente.
- Batir el coñac con el dulce de leche y luego agregar la nata y homogeneizar.
- Agregar el chocolate tibio.
- Reservar hasta su uso.
- Para la crema de dulce de leche al coñac:
- Mezclar el dulce de leche con el coñac hasta integrar bien.
- Reservar en una manga.
- Para el baño de chocolate:
- Fundir a baño María suave o microondas
- Mezclar hasta que esté liso y parejo
- Bañar los alfajores uno por uno, apoyarlos sobre rejilla o papel manteca.