Receta de galletas de nubes de 'Top Chef: dulces y famosos'

Sandra Martínez (Top Chef)

Crujientes por fuera y suaves por dentro. Las galletas con nubes son el dulce ideal tanto para niños como para mayores. Estas galletas son divertidas de preparar y aún más de comer, convierten cualquier momento en una experiencia dulce, colorida y muy creativa.

¡Prueba estas deliciosas galletas en casa y disfruta de cada bocado!

Ingredientes Preparación
  • Para las galletas:
  • 375g mantequilla
  • 187,5g azúcar
  • 75g huevo
  • 750g harina floja
  • Para las nubes:
  • 1012,5g azúcar
  • 337,5g agua
  • 315g azúcar invertido (1)
  • 85,5g hojas de gelatina
  • 450g azúcar invertido
  1. Para las galletas:
  2. Ponemos en la batidora con la pala la mantequilla en pomada
  3. Añadimos el azúcar glass
  4. Añadimos el huevo
  5. Incorporamos la harina y hasta que la masa esté completamente mezclada y homogénea
  6. Estiramos entre dos papeles de horno y ponemos en la nevera a enfriar
  7. Cortamos la forma de las galletas con el cortapastas
  8. Horneamos a 180ºC 10-12 min aprox
  9. Enfriar y decorar
  10. Para las nubes:
  11. Colocar agua + azúcar invertido (1) en un cazo
  12. Calentar suavemente
  13. Incorporar el azúcar en forma de lluvia, mientras sigues calentando y mezclando
  14. Subir la mezcla hasta 110 ºC
  15. Retirar del fuego y añadir la gelatina hidratada, mezclando hasta disolver completamente
  16. En la batidora debe estar preparado el azúcar invertido (2)
  17. Verter la mezcla caliente poco a poco, mientras bates, para montar correctamente la preparación
