Receta de galletas de nubes de 'Top Chef: dulces y famosos'

Crujientes por fuera y suaves por dentro. Las galletas con nubes son el dulce ideal tanto para niños como para mayores. Estas galletas son divertidas de preparar y aún más de comer, convierten cualquier momento en una experiencia dulce, colorida y muy creativa.
¡Prueba estas deliciosas galletas en casa y disfruta de cada bocado!
Galletas de nubes
|Ingredientes
|Preparación
- Para las galletas:
- 375g mantequilla
- 187,5g azúcar
- 75g huevo
- 750g harina floja
- Para las nubes:
- 1012,5g azúcar
- 337,5g agua
- 315g azúcar invertido (1)
- 85,5g hojas de gelatina
- 450g azúcar invertido
- Para las galletas:
- Ponemos en la batidora con la pala la mantequilla en pomada
- Añadimos el azúcar glass
- Añadimos el huevo
- Incorporamos la harina y hasta que la masa esté completamente mezclada y homogénea
- Estiramos entre dos papeles de horno y ponemos en la nevera a enfriar
- Cortamos la forma de las galletas con el cortapastas
- Horneamos a 180ºC 10-12 min aprox
- Enfriar y decorar
- Para las nubes:
- Colocar agua + azúcar invertido (1) en un cazo
- Calentar suavemente
- Incorporar el azúcar en forma de lluvia, mientras sigues calentando y mezclando
- Subir la mezcla hasta 110 ºC
- Retirar del fuego y añadir la gelatina hidratada, mezclando hasta disolver completamente
- En la batidora debe estar preparado el azúcar invertido (2)
- Verter la mezcla caliente poco a poco, mientras bates, para montar correctamente la preparación