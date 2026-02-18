Enlaces accesibilidad
Receta de pestiño de miel y naranja de Mercedes de 'Top Chef: dulces y famosos'

Sandra Martínez (Top Chef)

Crujientes por fuera, tiernos por dentro y con un aroma que te transporta a las cocinas de siempre. Los pestiños son un bocado imprescindible de la repostería tradicional y no podían faltar en Top Chef: dulces y famosos. El toque cítrico de la naranja se funde con la dulzura de la miel, creando un contraste irresistible.

Una receta sencilla perfecta para sorprender. ¡Te dejamos todos los detalles!

Ingredientes Preparación
  • Para los pestiños:
  • 500g Harina
  • 125g Aceite de oliva
  • 125g Vino blanco
  • 125g Zumo de naranja
  • Sal
  • Anís c/s
  • Piel de naranja
  • Para el baño de miel:
  • 500g Miel
  • 125g de agua
  1. Para los pestiños:
  2. Calentamos el aceite con anís y la cáscara de naranja
  3. En un bol amasamos harina, aceite, zumo, vino
  4. Cuando nos cueste volcamos en la mesa y terminamos de amasar
  5. Tapamos en un bol y preparamos una olla con aceite, rodillo, una bandeja con papel para escurrir el exceso de grasa
  6. Después estiraremos y cortamos de la forma deseada al gusto
  7. Freír a 160ºC
  8. Para el baño de miel:
  9. 500g de miel
  10. 125g de agua
