Receta de pestiño de miel y naranja de Mercedes de 'Top Chef: dulces y famosos'

Crujientes por fuera, tiernos por dentro y con un aroma que te transporta a las cocinas de siempre. Los pestiños son un bocado imprescindible de la repostería tradicional y no podían faltar en Top Chef: dulces y famosos. El toque cítrico de la naranja se funde con la dulzura de la miel, creando un contraste irresistible.

Una receta sencilla perfecta para sorprender. ¡Te dejamos todos los detalles!