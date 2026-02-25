Enlaces accesibilidad
Pionono de Santa Fé de Eva Arguiñano de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de Pionono de Santa Fé de Eva Arguiñano
Sandra Martínez (Top Chef)

Los piononos de Santa Fe nunca fueron tan fáciles de preparar. Eva Arguiñano nos enseña su receta paso a paso para lograr hacer en casa este clásico dulce santafesino.

¡Descubre cómo hacer tu pionono casero y sorprende a todos en la mesa!

Ingredientes Preparación
  • Para el bizcocho:
  • 3 huevos M
  • 60g de azúcar
  • 22g de harina de trigo corriente
  • 60g de maicena
  • 60g de leche
  • 1 pizca de canela molida
  • Para la yema pastelera:
  • 12 huevos
  • Azúcar = el mismo peso de los huevos sin cáscara
  • 270g de agua
  • 45g de maicena
  • 6 hojas de menta
  • 70g de azúcar
  • 70ml de agua
  • Para el almíbar de calar:
  • 70 g azúcar
  • 70 ml agua
  1. Para el bizcocho:
  2. Separa las yemas de las claras
  3. Mezclamos la maicena y el azúcar y lo mezclamos con las yemas
  4. Hacemos un merengue con las claras.
  5. Añadimos las claras montadas en dos o tres veces a la anterior mezcla e incorporamos la harina.
  6. Vierte la masa al papel de horno hasta cubrirlo.
  7. Cuece la plancha de bizcocho a 180o hasta que empiece a dorarse.
  8. Saca la bandeja y dale la vuelta al bizcocho sobre otro papel de horno. Retira el papel del horneado con precaución. Coge el bizcocho y dale la vuelta.
  9. Pinta con el almíbar de calar. Espolvorea el bizcocho con de canela molida y extiende entonces la yema pastelera.
  10. Enrolla el bizcocho por el lado largo.
  11. Para la yema pastelera:
  12. Pesa los huevos sin cáscara y pesa la misma cantidad de azúcar
  13. Pesa los demás ingredientes
  14. Pon en agua fría con los huevos en un cazo
  15. En un recipiente aparte, mezcla con varillas la maicena con el azúcar; es importante seguir este orden de mezcla.
  16. Ahora mezcla los sólidos con los líquidos del cazo; calienta a fuego bajo, removiendo sin parar para que no se pegue.
  17. Debe llegar a hervir brevemente; no se puede cortar aunque hierva porque el almidón lo impide.
  18. Tapa con plástico a piel y deja enfriar.
  19. Pasar a una manga con boquilla redonda una pequeña porción de la yema.
  20. Para el almíbar de calar:
  21. Pon ambos ingredientes en un cazo, lleva a ebullición y cuece 5 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar.
  22. Para el acabado:
  23. Azúcar adicional para quemar la yema
