Pionono de Santa Fé de Eva Arguiñano de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para el bizcocho:

3 huevos M

60g de azúcar

22g de harina de trigo corriente

60g de maicena

60g de leche

1 pizca de canela molida

Para la yema pastelera:

12 huevos

Azúcar = el mismo peso de los huevos sin cáscara

270g de agua

45g de maicena

6 hojas de menta

70g de azúcar

70ml de agua

Para el almíbar de calar:

70 g azúcar

70 ml agua

Para el bizcocho: Separa las yemas de las claras Mezclamos la maicena y el azúcar y lo mezclamos con las yemas Hacemos un merengue con las claras. Añadimos las claras montadas en dos o tres veces a la anterior mezcla e incorporamos la harina. Vierte la masa al papel de horno hasta cubrirlo. Cuece la plancha de bizcocho a 180o hasta que empiece a dorarse. Saca la bandeja y dale la vuelta al bizcocho sobre otro papel de horno. Retira el papel del horneado con precaución. Coge el bizcocho y dale la vuelta. Pinta con el almíbar de calar. Espolvorea el bizcocho con de canela molida y extiende entonces la yema pastelera. Enrolla el bizcocho por el lado largo. Para la yema pastelera: Pesa los huevos sin cáscara y pesa la misma cantidad de azúcar Pesa los demás ingredientes Pon en agua fría con los huevos en un cazo En un recipiente aparte, mezcla con varillas la maicena con el azúcar; es importante seguir este orden de mezcla. Ahora mezcla los sólidos con los líquidos del cazo; calienta a fuego bajo, removiendo sin parar para que no se pegue. Debe llegar a hervir brevemente; no se puede cortar aunque hierva porque el almidón lo impide. Tapa con plástico a piel y deja enfriar. Pasar a una manga con boquilla redonda una pequeña porción de la yema. Para el almíbar de calar: Pon ambos ingredientes en un cazo, lleva a ebullición y cuece 5 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar. Para el acabado: Azúcar adicional para quemar la yema