Pionono de Santa Fé de Eva Arguiñano de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los piononos de Santa Fe nunca fueron tan fáciles de preparar. Eva Arguiñano nos enseña su receta paso a paso para lograr hacer en casa este clásico dulce santafesino.
¡Descubre cómo hacer tu pionono casero y sorprende a todos en la mesa!
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para el bizcocho:
- 3 huevos M
- 60g de azúcar
- 22g de harina de trigo corriente
- 60g de maicena
- 60g de leche
- 1 pizca de canela molida
- Para la yema pastelera:
- 12 huevos
- Azúcar = el mismo peso de los huevos sin cáscara
- 270g de agua
- 45g de maicena
- 6 hojas de menta
- 70g de azúcar
- 70ml de agua
- Para el almíbar de calar:
- 70 g azúcar
- 70 ml agua
|
- Para el bizcocho:
- Separa las yemas de las claras
- Mezclamos la maicena y el azúcar y lo mezclamos con las yemas
- Hacemos un merengue con las claras.
- Añadimos las claras montadas en dos o tres veces a la anterior mezcla e incorporamos la harina.
- Vierte la masa al papel de horno hasta cubrirlo.
- Cuece la plancha de bizcocho a 180o hasta que empiece a dorarse.
- Saca la bandeja y dale la vuelta al bizcocho sobre otro papel de horno. Retira el papel del horneado con precaución. Coge el bizcocho y dale la vuelta.
- Pinta con el almíbar de calar. Espolvorea el bizcocho con de canela molida y extiende entonces la yema pastelera.
- Enrolla el bizcocho por el lado largo.
- Para la yema pastelera:
- Pesa los huevos sin cáscara y pesa la misma cantidad de azúcar
- Pesa los demás ingredientes
- Pon en agua fría con los huevos en un cazo
- En un recipiente aparte, mezcla con varillas la maicena con el azúcar; es importante seguir este orden de mezcla.
- Ahora mezcla los sólidos con los líquidos del cazo; calienta a fuego bajo, removiendo sin parar para que no se pegue.
- Debe llegar a hervir brevemente; no se puede cortar aunque hierva porque el almidón lo impide.
- Tapa con plástico a piel y deja enfriar.
- Pasar a una manga con boquilla redonda una pequeña porción de la yema.
- Para el almíbar de calar:
- Pon ambos ingredientes en un cazo, lleva a ebullición y cuece 5 minutos. Apaga el fuego y deja enfriar.
- Para el acabado:
- Azúcar adicional para quemar la yema