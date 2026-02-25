Receta de ñoquis de tendón de Javier Estévez de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la fruta caramelizada:

1 pieza de fruta a tu elección

Pimienta de Jamaica c/s

20g azúcar

Para la fruta fresca marinada

1 pieza de la fruta a tu elección

Zumo de yuzu

Para el cremoso de yuzu

2 huevos enteros

110g de azúcar

60g de zumo de yuzu

20g de zumo de yuzu

160g de mantequilla

Ralladura de 1 lima

20g de harina de almendras

6g de gelatina

Para la fruta caramelizada: Cortar la fruta en cubos Fundimos el azúcar y hacemos un caramelo, añadimos la fruta en cubitos, la pimienta de Jamaica Para la fruta fresca marinada: Cortamos en láminas las frutas Marinar en yuzu Para el cremoso de yuzu: Hidratamos la gelatina en zumo de yuzu (20g) Cocemos en un cazo los huevos, el azúcar, el zumo y las ralladuras Una vez bien cocidas, añadir la gelatina fuera del fuego y añadimos la mantequilla Mezclar muy bien y añadimos la harina de almendras Poner en una bandeja y enfriar en el abatidor Una vez fría, pasamos por la batidora de mano y lo reservamos en una manga y meterlo al congelador Para el montaje: Tendón de ternera Fruta caramelizada Salsa a tu gusto (chocolate, toffe, coulis de fruta...) Cremoso de yuzu Fruta fresca en yuzu Crumble