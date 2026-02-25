Receta de ñoquis de tendón de Javier Estévez de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los ñoquis de tendón del chef Javier Estévez son una propuesta diferente que sorprende desde el primer bocado. Un plato lleno de sabor, con textura suave.
Javier Estévez nos comparte su técnica y consejos para que este plato quede perfecto. Una elaboración especial y creativa para probar en casa. ¡Te dejamos los pasos!
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la fruta caramelizada:
- 1 pieza de fruta a tu elección
- Pimienta de Jamaica c/s
- 20g azúcar
- Para la fruta fresca marinada
- 1 pieza de la fruta a tu elección
- Zumo de yuzu
- Para el cremoso de yuzu
- 2 huevos enteros
- 110g de azúcar
- 60g de zumo de yuzu
- 20g de zumo de yuzu
- 160g de mantequilla
- Ralladura de 1 lima
- 20g de harina de almendras
- 6g de gelatina
|
- Para la fruta caramelizada:
- Cortar la fruta en cubos
- Fundimos el azúcar y hacemos un caramelo, añadimos la fruta en cubitos, la pimienta de Jamaica
- Para la fruta fresca marinada:
- Cortamos en láminas las frutas
- Marinar en yuzu
- Para el cremoso de yuzu:
- Hidratamos la gelatina en zumo de yuzu (20g)
- Cocemos en un cazo los huevos, el azúcar, el zumo y las ralladuras
- Una vez bien cocidas, añadir la gelatina fuera del fuego y añadimos la mantequilla
- Mezclar muy bien y añadimos la harina de almendras
- Poner en una bandeja y enfriar en el abatidor
- Una vez fría, pasamos por la batidora de mano y lo reservamos en una manga y meterlo al congelador
- Para el montaje:
- Tendón de ternera
- Fruta caramelizada
- Salsa a tu gusto (chocolate, toffe, coulis de fruta...)
- Cremoso de yuzu
- Fruta fresca en yuzu
- Crumble