Receta de Banoffee vegana de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los concursantes nos han sorprendido con su propia versión del clásico banoffee. El postre de plátano que conquista a todos.
Con creatividad y mucho sabor, han logrado un banoffee irresistible. Ahora te toca a ti: sigue la receta paso a paso y prepáralo en casa.
Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos'Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos'
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la base:
- Nueces
- Almendras
- Avellanas
- 1 pizca d esal
- 2 cucharada de aceite de coco
- Para el toffe vegano
- 500g dátiles sin hueso
- 500g leche de coco (solo la parte blanca de la lata fria)
- Vainilla al gusto
- 1 pizca de sal
- Canela al gusto
- 2 cucharadas de aceite de coco
- Para el merengue de garbanzo
- 300ml aquafaba frío
- 375g azúcar glass
- 2 cucharaditas de zumo de limón
- 50ml aquafaba
- 37,5g maicena
- Para las virutas de chocolate:
- Cobertura de chocolate negro
|
- Para la base:
- Hidrata los dátiles, cúbrelos con agua caliente 10 minutos y escúrrelos MUY bien.
- Tritura las nueces, las almendras y las avellanas hasta que quede textura “ arena gruesa ” y añade los dátiles, la vainilla, la sal y el aceite de coco.
- Procesa hasta obtener una masa pegajosa que se pueda compactar.
- Forra el fondo del molde con papel vegetal, vierte la masa y presiona bien para que quede uniforme y compacta.
- Métela al congelador o abatidor para que coja cuerpo.
- Para el toffe vegano:
- Hidrata los dátiles, remójalos 10 minutos en agua caliente y escúrrelos bien
- Añade en un cazo los dátiles, la leche de coco, la vainilla y la sal
- Mezcla y calienta a fuego medio-bajo removiendo
- Pasa la mezcla a un vaso batidor y tritura muy bien hasta obtener una crema suave, sin grumos
- Enfriar
- Para las virutas de chocolate:
- Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas
- Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida
- Extendemos con espátula formando una capa fina
- Deja que el chocolate pierda brillo
- Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas
- Pasar las virutas a una bandeja y enfriar
- Imporante: Plátano para el interior y la decoración
Hora y dónde ver Top Chef: dulces y famosos
¡Si te gusta la cocina, este es el programa perfecto para ti! Cada miércoles, después de La Revuelta, Top Chef: dulces y famosos tiene una nueva entrega en La 1 y en RTVE Play.
Si no puedes seguir en prime time el programa, no te preocupes porque la plataforma de la casa te da la opción de verlos completos cuándo y dónde tú quieras.
Además, si por algún casual tienes que dejarlo a medias, podrás retomarlo desde donde lo dejaste. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV y de registrarte para disfrutar de todo el contenido. Así de fácil y totalmente gratis.