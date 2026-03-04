Receta de Banoffee vegana de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los concursantes nos han sorprendido con su propia versión del clásico banoffee. El postre de plátano que conquista a todos.

Con creatividad y mucho sabor, han logrado un banoffee irresistible. Ahora te toca a ti: sigue la receta paso a paso y prepáralo en casa.

Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos' Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos' Ingredientes Preparación Para la base:

Nueces

Almendras

Avellanas

1 pizca d esal

2 cucharada de aceite de coco

Para el toffe vegano

500g dátiles sin hueso

500g leche de coco (solo la parte blanca de la lata fria)

Vainilla al gusto

1 pizca de sal

Canela al gusto

2 cucharadas de aceite de coco

Para el merengue de garbanzo

300ml aquafaba frío

375g azúcar glass

2 cucharaditas de zumo de limón

50ml aquafaba

37,5g maicena

Para las virutas de chocolate:

Cobertura de chocolate negro Para la base: Hidrata los dátiles, cúbrelos con agua caliente 10 minutos y escúrrelos MUY bien. Tritura las nueces, las almendras y las avellanas hasta que quede textura “ arena gruesa ” y añade los dátiles, la vainilla, la sal y el aceite de coco. Procesa hasta obtener una masa pegajosa que se pueda compactar. Forra el fondo del molde con papel vegetal, vierte la masa y presiona bien para que quede uniforme y compacta. Métela al congelador o abatidor para que coja cuerpo. Para el toffe vegano: Hidrata los dátiles, remójalos 10 minutos en agua caliente y escúrrelos bien Añade en un cazo los dátiles, la leche de coco, la vainilla y la sal Mezcla y calienta a fuego medio-bajo removiendo Pasa la mezcla a un vaso batidor y tritura muy bien hasta obtener una crema suave, sin grumos Enfriar Para las virutas de chocolate: Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida Extendemos con espátula formando una capa fina Deja que el chocolate pierda brillo Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas Pasar las virutas a una bandeja y enfriar Imporante: Plátano para el interior y la decoración