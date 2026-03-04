Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Receta de Banoffee vegana de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de Banoffee vegana de 'Top Chef: dulces y famosos'
Descubre cómo cocinar este delicioso banoffee en 'Top Chef: dulces y famosos'
Sandra Martínez (Top Chef)

Los concursantes nos han sorprendido con su propia versión del clásico banoffee. El postre de plátano que conquista a todos.

Con creatividad y mucho sabor, han logrado un banoffee irresistible. Ahora te toca a ti: sigue la receta paso a paso y prepáralo en casa.

Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos'Receta de Banoffee para celiacos y veganos de 'Top Chef: dulces y famosos'
Ingredientes Preparación
  • Para la base:
  • Nueces
  • Almendras
  • Avellanas
  • 1 pizca d esal
  • 2 cucharada de aceite de coco
  • Para el toffe vegano
  • 500g dátiles sin hueso
  • 500g leche de coco (solo la parte blanca de la lata fria)
  • Vainilla al gusto
  • 1 pizca de sal
  • Canela al gusto
  • 2 cucharadas de aceite de coco
  • Para el merengue de garbanzo
  • 300ml aquafaba frío
  • 375g azúcar glass
  • 2 cucharaditas de zumo de limón
  • 50ml aquafaba
  • 37,5g maicena
  • Para las virutas de chocolate:
  • Cobertura de chocolate negro
  1. Para la base:
  2. Hidrata los dátiles, cúbrelos con agua caliente 10 minutos y escúrrelos MUY bien.
  3. Tritura las nueces, las almendras y las avellanas hasta que quede textura “ arena gruesa ” y añade los dátiles, la vainilla, la sal y el aceite de coco.
  4. Procesa hasta obtener una masa pegajosa que se pueda compactar.
  5. Forra el fondo del molde con papel vegetal, vierte la masa y presiona bien para que quede uniforme y compacta.
  6. Métela al congelador o abatidor para que coja cuerpo.
  7. Para el toffe vegano:
  8. Hidrata los dátiles, remójalos 10 minutos en agua caliente y escúrrelos bien
  9. Añade en un cazo los dátiles, la leche de coco, la vainilla y la sal
  10. Mezcla y calienta a fuego medio-bajo removiendo
  11. Pasa la mezcla a un vaso batidor y tritura muy bien hasta obtener una crema suave, sin grumos
  12. Enfriar
  13. Para las virutas de chocolate:
  14. Fundimos el chocolate al baño María o en el microondas
  15. Vertimos el chocolate sobre una placa de metal, mármol o bandeja invertida
  16. Extendemos con espátula formando una capa fina
  17. Deja que el chocolate pierda brillo
  18. Con una espátula raspa el chocolate formando virutas rizadas
  19. Pasar las virutas a una bandeja y enfriar
  20. Imporante: Plátano para el interior y la decoración

Hora y dónde ver Top Chef: dulces y famosos

¡Si te gusta la cocina, este es el programa perfecto para ti! Cada miércoles, después de La Revuelta, Top Chef: dulces y famosos tiene una nueva entrega en La 1 y en RTVE Play.

Si no puedes seguir en prime time el programa, no te preocupes porque la plataforma de la casa te da la opción de verlos completos cuándo y dónde tú quieras.

Además, si por algún casual tienes que dejarlo a medias, podrás retomarlo desde donde lo dejaste. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV y de registrarte para disfrutar de todo el contenido. Así de fácil y totalmente gratis.

Es noticia: