Receta de Isla flotante de 'Top Chef: dulces y famosos'

¿Te gustaría recrear la isla flotante que han preparado nuestros aspirantes en Top Chef: dulces y famosos? Te animamos a preparar este postre elegante, delicioso y perfecto para sorprender en cualquier ocasión. Con merengue suave, crema inglesa y un toque muy especial de caramelo, es puro sabor en cada cucharada.
¡Te dejamos los detalles!
Receta de Isla flotanteReceta de Isla flotante
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la crema inglesa:
- 303g leche
- 303g nata
- 121g yemas de huevo
- 60g azúcar
- Para el caramelo:
- 150g azúcar
- Agua c/s
- Para el merengue francés:
- 6 claras de huevo
- 180g azúcar
|
- Para la crema inglesa:
- Calentamos la leche junto con la nata y añadimos el azúcar y las yemas
- Cocemos todo a 84ºC y reservamos en nevera
- Para el caramelo:
- Ponemos los dos ingredientes en un cazo y mantenemos al fuego hasta que dore y obtengamos un caramelo
- Trabajarlo seguidamente fuera del fuego
- Para en merengue francés:
- En un recipiente hondo (limpio y seco) batimos las claras a velocidad media. Cuando la mezcla empiece a tomar cuerpo y a espumar, sin dejar de batir en ningún momento, agregamos el azúcar poco a poco
- Una vez incorporado todo el azúcar seguimos batiendo hasta que los granos se hayan disuelto en las claras y la mezcla esté tan firme que, al voltear el recipiente, ésta se mantiene pegada a la base