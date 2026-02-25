Receta de Isla flotante de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la crema inglesa:

303g leche

303g nata

121g yemas de huevo

60g azúcar

Para el caramelo:

150g azúcar

Agua c/s

Para el merengue francés:

6 claras de huevo

180g azúcar

Para la crema inglesa: Calentamos la leche junto con la nata y añadimos el azúcar y las yemas Cocemos todo a 84ºC y reservamos en nevera Para el caramelo: Ponemos los dos ingredientes en un cazo y mantenemos al fuego hasta que dore y obtengamos un caramelo Trabajarlo seguidamente fuera del fuego Para en merengue francés: En un recipiente hondo (limpio y seco) batimos las claras a velocidad media. Cuando la mezcla empiece a tomar cuerpo y a espumar, sin dejar de batir en ningún momento, agregamos el azúcar poco a poco Una vez incorporado todo el azúcar seguimos batiendo hasta que los granos se hayan disuelto en las claras y la mezcla esté tan firme que, al voltear el recipiente, ésta se mantiene pegada a la base