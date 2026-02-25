Enlaces accesibilidad
Receta de Isla flotante de 'Top Chef: dulces y famosos'

Sandra Martínez (Top Chef)

¿Te gustaría recrear la isla flotante que han preparado nuestros aspirantes en Top Chef: dulces y famosos? Te animamos a preparar este postre elegante, delicioso y perfecto para sorprender en cualquier ocasión. Con merengue suave, crema inglesa y un toque muy especial de caramelo, es puro sabor en cada cucharada.

¡Te dejamos los detalles!

Ingredientes Preparación
  • Para la crema inglesa:
  • 303g leche
  • 303g nata
  • 121g yemas de huevo
  • 60g azúcar
  • Para el caramelo:
  • 150g azúcar
  • Agua c/s
  • Para el merengue francés:
  • 6 claras de huevo
  • 180g azúcar
  1. Para la crema inglesa:
  2. Calentamos la leche junto con la nata y añadimos el azúcar y las yemas
  3. Cocemos todo a 84ºC y reservamos en nevera
  4. Para el caramelo:
  5. Ponemos los dos ingredientes en un cazo y mantenemos al fuego hasta que dore y obtengamos un caramelo
  6. Trabajarlo seguidamente fuera del fuego
  7. Para en merengue francés:
  8. En un recipiente hondo (limpio y seco) batimos las claras a velocidad media. Cuando la mezcla empiece a tomar cuerpo y a espumar, sin dejar de batir en ningún momento, agregamos el azúcar poco a poco
  9. Una vez incorporado todo el azúcar seguimos batiendo hasta que los granos se hayan disuelto en las claras y la mezcla esté tan firme que, al voltear el recipiente, ésta se mantiene pegada a la base
