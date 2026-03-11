Receta de letter cake de 'Top Chef: dulces y famosos'

La letter cake es una de las tartas más bonitas y populares para celebrar momentos únicos. Con su forma personalizada y una decoración irresistible, es perfecta para fiestas, cumpleaños y aniversarios.
En esta receta te enseñamos a prepararla paso a paso de forma fácil. ¡Te dejamos los detalles!
Letter cakeLetter cake
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la galleta de mantequilla:
- 375g mantequilla
- 187,5g de azúcar
- 75g huevo
- 750g harina floja
- Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla
- 500g nata
- 2 hojas de gelatina
- 200g chocolate blanco
- Vana de vainilla
- Para la ganache de chocolate negro
- 375g nata
- 375 g chocolate negro
- Para el merengue italiano
- 300 g azúcar
- 75 g agua
- 110 g claras
|
- Para la galleta de mantequilla:
- Ponemos en la batidora con la pala la mantequilla en pomada.
- Añadimos el azúcar glass.
- Añadimos el huevo.
- Incorporamos la harina y hasta que la masa este completamente mezclada y homogénea.
- Estiramos entre dos papeles de horno y ponemos en la nevera a enfriar.
- Cortamos la forma de las galletas.
- Horneamos a 180ºC 10 -12 min aprox
- Enfriamos
- Para la ganache montada de vainilla y chocolate blanco:
- Hidratamos las hojas de gelatina
- Calentamo sla mitad de la nata junto con la vainilla
- Sacamos la vainilla
- Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina
- Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata
- Poner la ganache en una manga pastelera y decorar la galleta
- Para la ganache de chocolate negro:
- Hervimos la nata
- Volcamos la nata encima del chocolate y mezclamos
- Reservamos hasta rellenar el bizcocho
- Para el merengue italiano
- Montamos claras de huevo
- Hacemos almíbar añadiendo azúcar con agua en un cazo
- Añadimos el almíbar a las claras semimontadas
- Introducimos el merengue en una manga y reservamos