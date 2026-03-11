Enlaces accesibilidad
Receta de letter cake de 'Top Chef: dulces y famosos'

La letter cake es una de las tartas más bonitas y populares para celebrar momentos únicos. Con su forma personalizada y una decoración irresistible, es perfecta para fiestas, cumpleaños y aniversarios.

En esta receta te enseñamos a prepararla paso a paso de forma fácil. ¡Te dejamos los detalles!

Ingredientes Preparación
  • Para la galleta de mantequilla:
  • 375g mantequilla
  • 187,5g de azúcar
  • 75g huevo
  • 750g harina floja
  • Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla
  • 500g nata
  • 2 hojas de gelatina
  • 200g chocolate blanco
  • Vana de vainilla
  • Para la ganache de chocolate negro
  • 375g nata
  • 375 g chocolate negro
  • Para el merengue italiano
  • 300 g azúcar
  • 75 g agua
  • 110 g claras
  1. Para la galleta de mantequilla:
  2. Ponemos en la batidora con la pala la mantequilla en pomada.
  3. Añadimos el azúcar glass.
  4. Añadimos el huevo.
  5. Incorporamos la harina y hasta que la masa este completamente mezclada y homogénea.
  6. Estiramos entre dos papeles de horno y ponemos en la nevera a enfriar.
  7. Cortamos la forma de las galletas.
  8. Horneamos a 180ºC 10 -12 min aprox
  9. Enfriamos
  10. Para la ganache montada de vainilla y chocolate blanco:
  11. Hidratamos las hojas de gelatina
  12. Calentamo sla mitad de la nata junto con la vainilla
  13. Sacamos la vainilla
  14. Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina
  15. Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata
  16. Poner la ganache en una manga pastelera y decorar la galleta
  17. Para la ganache de chocolate negro:
  18. Hervimos la nata
  19. Volcamos la nata encima del chocolate y mezclamos
  20. Reservamos hasta rellenar el bizcocho
  21. Para el merengue italiano
  22. Montamos claras de huevo
  23. Hacemos almíbar añadiendo azúcar con agua en un cazo
  24. Añadimos el almíbar a las claras semimontadas
  25. Introducimos el merengue en una manga y reservamos
