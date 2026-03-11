Receta de letter cake de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la galleta de mantequilla:

375g mantequilla

187,5g de azúcar

75g huevo

750g harina floja

Para la ganache montada de chocolate blanco y vainilla

500g nata

2 hojas de gelatina

200g chocolate blanco

Vana de vainilla

Para la ganache de chocolate negro

375g nata

375 g chocolate negro

Para el merengue italiano

300 g azúcar

75 g agua

110 g claras

Para la galleta de mantequilla: Ponemos en la batidora con la pala la mantequilla en pomada. Añadimos el azúcar glass. Añadimos el huevo. Incorporamos la harina y hasta que la masa este completamente mezclada y homogénea. Estiramos entre dos papeles de horno y ponemos en la nevera a enfriar. Cortamos la forma de las galletas. Horneamos a 180ºC 10 -12 min aprox Enfriamos Para la ganache montada de vainilla y chocolate blanco: Hidratamos las hojas de gelatina Calentamo sla mitad de la nata junto con la vainilla Sacamos la vainilla Por otro lado ponemos el chocolate blanco en un bol y añadimos la mezcla anterior junto con la gelatina Pasamos la batidora con las cuchillas y terminamos de emulsionar con el resto de la nata Poner la ganache en una manga pastelera y decorar la galleta Para la ganache de chocolate negro: Hervimos la nata Volcamos la nata encima del chocolate y mezclamos Reservamos hasta rellenar el bizcocho Para el merengue italiano Montamos claras de huevo Hacemos almíbar añadiendo azúcar con agua en un cazo Añadimos el almíbar a las claras semimontadas Introducimos el merengue en una manga y reservamos