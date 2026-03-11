Receta de tarta de Malaya de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la masa de bizcocho:

226gr mantequilla

200gr azúcar (A)

80ml de aceite neutro

110gr de leche condensada

Extracto de vainilla al gusto

7 yemas

170gr de harina

130gr de maizena

7 claras

150gr de azúcar (B)

1 cucharadita de zumo de limón

colorantes

Para el pincelado:

40gr leche condensada

40gr mantequilla

Para la masa del bizcocho: Tamizamos la harina junto con la maicena y reservamos. Ponemos la mantequilla y el azúcar (A) en otro bol. Bate hasta que la mezcla esté pálida y esponjosa y añadimos el aceite, la leche condensada y el extracto de vainilla y mezclamos bien. Agrega las yemas de huevo una por una, mezclando bien después de cada adición. Incorpora la mezcla de harina en dos tandas y reservamos. Por otro lado, pon en un bol las claras y batimos hasta que estén espumosas. Añadimos el azúcar (B) y el zumo de limón y batimos hasta que se formen picos firmes. Añadimos la mitad del merengue a la mezcla de harina y, usando una espátula, incorpora todo con movimientos suaves y envolventes hasta agregar todo el merengue. Dividimos la masa en cuatro, dos las teñimos del color deseado y las otras dos las dejamos blancas. Para el pincelado: Colocamos los dos ingredientes en un bol y fundimos en el microondas. Reservamos hasta su uso. Para el montaje: Precalentar el horno a 170ºC Forramos la base de los moldes con papel de horno. Por una parte, horneamos en el molde rectangular una de las masas blancas y la reservamos. Por otro lado, horneamos en el molde cuadrado una capa de la masa de bizcocho blanca. Lo sacamos del horno y pintamos el bizcocho con el pincelado, añadimos una capita de una de las masas coloreadas y horneamos de nuevo. Repetimos el mismo procedimiento alternando los colores y el bizcocho blanco en medio de cada color. Después de hornear la última capa, reservamos. Para el ensamblaje: Mide el bizcocho y recórtalo en tiras largas y perfectamente cuadradas para ensamblar. Coloca y pinta con el pincelado las cuatro tiras de manera que contrasten entre sí los colores y la simetria. Extendemos el bizcocho blanco en la mesa y colocamos en un lateral el tronco de colores y poco a poco lo vamos enrollando hasta cubrirlo entero. Reservamos