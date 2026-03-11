Receta de tarta de Malaya de 'Top Chef: dulces y famosos'

La tarta Malaya es un postre muy especial por su sabor y textura únicos. Su bizcocho suave y esponjoso se mezcla con una crema delicada y un toque dulce irresistible. Ideal para convertir cualquier momento en algo único.
¡Echa un vistazo a la receta de Top Chef: dulces y famosos!
|Ingredientes
|Preparación
|
- Para la masa de bizcocho:
- 226gr mantequilla
- 200gr azúcar (A)
- 80ml de aceite neutro
- 110gr de leche condensada
- Extracto de vainilla al gusto
- 7 yemas
- 170gr de harina
- 130gr de maizena
- 7 claras
- 150gr de azúcar (B)
- 1 cucharadita de zumo de limón
- colorantes
- Para el pincelado:
- 40gr leche condensada
- 40gr mantequilla
|
- Para la masa del bizcocho:
- Tamizamos la harina junto con la maicena y reservamos.
- Ponemos la mantequilla y el azúcar (A) en otro bol. Bate hasta que la mezcla esté pálida y esponjosa y añadimos el aceite, la leche condensada y el extracto de vainilla y mezclamos bien.
- Agrega las yemas de huevo una por una, mezclando bien después de cada adición.
- Incorpora la mezcla de harina en dos tandas y reservamos.
- Por otro lado, pon en un bol las claras y batimos hasta que estén espumosas.
- Añadimos el azúcar (B) y el zumo de limón y batimos hasta que se formen picos firmes.
- Añadimos la mitad del merengue a la mezcla de harina y, usando una espátula, incorpora todo con movimientos suaves y envolventes hasta agregar todo el merengue.
- Dividimos la masa en cuatro, dos las teñimos del color deseado y las otras dos las dejamos blancas.
- Para el pincelado:
- Colocamos los dos ingredientes en un bol y fundimos en el microondas.
- Reservamos hasta su uso.
- Para el montaje:
- Precalentar el horno a 170ºC
- Forramos la base de los moldes con papel de horno.
- Por una parte, horneamos en el molde rectangular una de las masas blancas y la reservamos.
- Por otro lado, horneamos en el molde cuadrado una capa de la masa de bizcocho blanca.
- Lo sacamos del horno y pintamos el bizcocho con el pincelado, añadimos una capita de una de las masas coloreadas y horneamos de nuevo.
- Repetimos el mismo procedimiento alternando los colores y el bizcocho blanco en medio de cada color.
- Después de hornear la última capa, reservamos.
- Para el ensamblaje:
- Mide el bizcocho y recórtalo en tiras largas y perfectamente cuadradas para ensamblar.
- Coloca y pinta con el pincelado las cuatro tiras de manera que contrasten entre sí los colores y la simetria.
- Extendemos el bizcocho blanco en la mesa y colocamos en un lateral el tronco de colores y poco a poco lo vamos enrollando hasta cubrirlo entero.
- Reservamos