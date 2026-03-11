Receta de tarta de Malaya de 'Top Chef: dulces y famosos'

Enlaces accesibilidad
La tarta Malaya es un postre muy especial por su sabor y textura únicos. Su bizcocho suave y esponjoso se mezcla con una crema delicada y un toque dulce irresistible. Ideal para convertir cualquier momento en algo único.

¡Echa un vistazo a la receta de Top Chef: dulces y famosos!

Tarta de Malaya
Ingredientes Preparación
  • Para la masa de bizcocho:
  • 226gr mantequilla
  • 200gr azúcar (A)
  • 80ml de aceite neutro
  • 110gr de leche condensada
  • Extracto de vainilla al gusto
  • 7 yemas
  • 170gr de harina
  • 130gr de maizena
  • 7 claras
  • 150gr de azúcar (B)
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • colorantes
  • Para el pincelado:
  • 40gr leche condensada
  • 40gr mantequilla
  1. Para la masa del bizcocho:
  2. Tamizamos la harina junto con la maicena y reservamos.
  3. Ponemos la mantequilla y el azúcar (A) en otro bol. Bate hasta que la mezcla esté pálida y esponjosa y añadimos el aceite, la leche condensada y el extracto de vainilla y mezclamos bien.
  4. Agrega las yemas de huevo una por una, mezclando bien después de cada adición.
  5. Incorpora la mezcla de harina en dos tandas y reservamos.
  6. Por otro lado, pon en un bol las claras y batimos hasta que estén espumosas.
  7. Añadimos el azúcar (B) y el zumo de limón y batimos hasta que se formen picos firmes.
  8. Añadimos la mitad del merengue a la mezcla de harina y, usando una espátula, incorpora todo con movimientos suaves y envolventes hasta agregar todo el merengue.
  9. Dividimos la masa en cuatro, dos las teñimos del color deseado y las otras dos las dejamos blancas.
  10. Para el pincelado:
  11. Colocamos los dos ingredientes en un bol y fundimos en el microondas.
  12. Reservamos hasta su uso.
  13. Para el montaje:
  14. Precalentar el horno a 170ºC
  15. Forramos la base de los moldes con papel de horno.
  16. Por una parte, horneamos en el molde rectangular una de las masas blancas y la reservamos.
  17. Por otro lado, horneamos en el molde cuadrado una capa de la masa de bizcocho blanca.
  18. Lo sacamos del horno y pintamos el bizcocho con el pincelado, añadimos una capita de una de las masas coloreadas y horneamos de nuevo.
  19. Repetimos el mismo procedimiento alternando los colores y el bizcocho blanco en medio de cada color.
  20. Después de hornear la última capa, reservamos.
  21. Para el ensamblaje:
  22. Mide el bizcocho y recórtalo en tiras largas y perfectamente cuadradas para ensamblar.
  23. Coloca y pinta con el pincelado las cuatro tiras de manera que contrasten entre sí los colores y la simetria.
  24. Extendemos el bizcocho blanco en la mesa y colocamos en un lateral el tronco de colores y poco a poco lo vamos enrollando hasta cubrirlo entero.
  25. Reservamos
