Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Receta de barquillos de 'Top Chef: dulces y famosos'

Receta de barquillos de 'Top Chef: dulces y famosos'
Receta de barquillos de 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Sandra Martínez (Top Chef)

Los barquillos son uno de esos dulces tradicionales que nos transportan a ferias, verbenas y paseos de verano. Crujientes, ligeros y con un sabor inconfundible, siguen conquistando a todo el mundo.

Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y el resultado merece la pena. ¡Echa un ojo a la receta y disfruta de unos barquillos caseros!

BarquillosBarquillos
Ingredientes Preparación
  • Para los barquillos:
  • 160g harina
  • 240g azúcar
  • 120g clara de huevo
  • 100g mantequilla
  • Para la crema de turrón:
  • 300g pasta de turrón
  • 100g chocolate blanco
  1. Batimos la mantequilla con el azúcar hasta integrar, añadimos la clara de huevo y mezclar bien, incorporamos por último la harina y removemos hasta obtener una masa homogénea.
  2. Vertemos la masa en una placa de horno y horneamos a 180ºC
  3. Cocinamos una fina capa de masa hasta que la galleta esté a medio cocinar
  4. Con ayuda de un palo, damos la forma.
  5. Reservamos
  6. Derretimos el chocolate blanco para la crema
  7. Mezclamos con la pasta de turrón
  8. Reservamos en una manga hasta su uso
Es noticia: