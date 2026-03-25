Receta de barquillos de 'Top Chef: dulces y famosos'

Los barquillos son uno de esos dulces tradicionales que nos transportan a ferias, verbenas y paseos de verano. Crujientes, ligeros y con un sabor inconfundible, siguen conquistando a todo el mundo.

Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y el resultado merece la pena. ¡Echa un ojo a la receta y disfruta de unos barquillos caseros!