Receta de barquillos de 'Top Chef: dulces y famosos'
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Sandra Martínez (Top Chef)
Los barquillos son uno de esos dulces tradicionales que nos transportan a ferias, verbenas y paseos de verano. Crujientes, ligeros y con un sabor inconfundible, siguen conquistando a todo el mundo.
Prepararlos en casa es más sencillo de lo que parece y el resultado merece la pena. ¡Echa un ojo a la receta y disfruta de unos barquillos caseros!
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