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Receta de bizcocho roll de 'Top Chef: dulces y famosos'

Bizcocho roll de 'Top Chef'
Bizcocho roll de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Sandra Martínez (Top Chef)

El bizcocho roll es un clásico de la repostería española que combina suavidad y sabor. Su textura esponjosa y ligera se enrolla para dar forma a un postre estéticamente bonito y riquísimo, perfecto para meriendas, celebraciones o un capricho.

Prepararlo es más fácil de lo que imaginas. ¡Echa un vistazo a la receta!

Bizcocho rollBizcocho roll
Ingredientes Preparación
  • Para el bizcocho:
  • 5 yemas de huevo
  • 50g de azúcar
  • vainilla
  • 5 claras de huevo
  • 90g de harina
  • 70 g de azúcar
  • Sal cantidad suficiente
  • Nata montada:
  • 250ml natas para montar
  • azúcar a tu gusto
  • Para el merengue italiano
  • 300g azúcar
  • 75g agua
  • 110g claras
  • Salsa fruto rojos:
  • Azúcar
  • Frutos rojos
  1. Para el bizcocho:
  2. En un bol grande, bate las 5 yemas con los 50 g de azúcar y añade la vainilla.
  3. En otro bol coloca las 5 claras con una pizca de sal y batir hasta que espumen.
  4. Añade los 70 g de azúcar en lluvia sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme y brillante.
  5. Agrega un tercio del merengue a la mezcla de yemas y mezcla suavemente y añade el resto del merengue con movimientos envolventes.
  6. Añade la harina con movimientos suaves.
  7. Extiende la masa de manera uniforme, formando una capa fina y regular y hornea a 180oC.
  8. Nada más salir del horno enróllalo en caliente para que tome la forma y deja enfriar.
  9. Para la nata montada:
  10. Coloca la nata en el bol frío y empieza a batir a velocidad media.
  11. Cuando la nata empiece a espumar, añade el azúcar en forma de lluvia.
  12. Sigue batiendo hasta obtener la textura deseada.
  13. Para el merengue italiano:
  14. Empezamos a montar las claras de huevo.
  15. Hacemos un almíbar añadiendo en un cazo el azúcar junto con el agua y lo llevamos a punto de hebra (121oC).
  16. Una vez tengamos las claras semimontadas, añadimos el almíbar a las claras hasta lograr el merengue.
  17. Introducimos el merengue en una manga y reservamos.
  18. Para la salsa frutos rojos:
  19. Poner en un cazo los frutos rojos y el azúcar y reducimos.
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