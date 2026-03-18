Receta de bizcocho roll de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para el bizcocho:

5 yemas de huevo

50g de azúcar

vainilla

5 claras de huevo

90g de harina

70 g de azúcar

Sal cantidad suficiente

Nata montada:

250ml natas para montar

azúcar a tu gusto

Para el merengue italiano

300g azúcar

75g agua

110g claras

Salsa fruto rojos:

Azúcar

Frutos rojos

Para el bizcocho: En un bol grande, bate las 5 yemas con los 50 g de azúcar y añade la vainilla. En otro bol coloca las 5 claras con una pizca de sal y batir hasta que espumen. Añade los 70 g de azúcar en lluvia sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme y brillante. Agrega un tercio del merengue a la mezcla de yemas y mezcla suavemente y añade el resto del merengue con movimientos envolventes. Añade la harina con movimientos suaves. Extiende la masa de manera uniforme, formando una capa fina y regular y hornea a 180oC. Nada más salir del horno enróllalo en caliente para que tome la forma y deja enfriar. Para la nata montada: Coloca la nata en el bol frío y empieza a batir a velocidad media. Cuando la nata empiece a espumar, añade el azúcar en forma de lluvia. Sigue batiendo hasta obtener la textura deseada. Para el merengue italiano: Empezamos a montar las claras de huevo. Hacemos un almíbar añadiendo en un cazo el azúcar junto con el agua y lo llevamos a punto de hebra (121oC). Una vez tengamos las claras semimontadas, añadimos el almíbar a las claras hasta lograr el merengue. Introducimos el merengue en una manga y reservamos. Para la salsa frutos rojos: Poner en un cazo los frutos rojos y el azúcar y reducimos.