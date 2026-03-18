Receta de bizcocho roll de 'Top Chef: dulces y famosos'

El bizcocho roll es un clásico de la repostería española que combina suavidad y sabor. Su textura esponjosa y ligera se enrolla para dar forma a un postre estéticamente bonito y riquísimo, perfecto para meriendas, celebraciones o un capricho.
Prepararlo es más fácil de lo que imaginas. ¡Echa un vistazo a la receta!
Bizcocho rollBizcocho roll
|Ingredientes
|Preparación
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- Para el bizcocho:
- 5 yemas de huevo
- 50g de azúcar
- vainilla
- 5 claras de huevo
- 90g de harina
- 70 g de azúcar
- Sal cantidad suficiente
- Nata montada:
- 250ml natas para montar
- azúcar a tu gusto
- Para el merengue italiano
- 300g azúcar
- 75g agua
- 110g claras
- Salsa fruto rojos:
- Azúcar
- Frutos rojos
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- Para el bizcocho:
- En un bol grande, bate las 5 yemas con los 50 g de azúcar y añade la vainilla.
- En otro bol coloca las 5 claras con una pizca de sal y batir hasta que espumen.
- Añade los 70 g de azúcar en lluvia sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme y brillante.
- Agrega un tercio del merengue a la mezcla de yemas y mezcla suavemente y añade el resto del merengue con movimientos envolventes.
- Añade la harina con movimientos suaves.
- Extiende la masa de manera uniforme, formando una capa fina y regular y hornea a 180oC.
- Nada más salir del horno enróllalo en caliente para que tome la forma y deja enfriar.
- Para la nata montada:
- Coloca la nata en el bol frío y empieza a batir a velocidad media.
- Cuando la nata empiece a espumar, añade el azúcar en forma de lluvia.
- Sigue batiendo hasta obtener la textura deseada.
- Para el merengue italiano:
- Empezamos a montar las claras de huevo.
- Hacemos un almíbar añadiendo en un cazo el azúcar junto con el agua y lo llevamos a punto de hebra (121oC).
- Una vez tengamos las claras semimontadas, añadimos el almíbar a las claras hasta lograr el merengue.
- Introducimos el merengue en una manga y reservamos.
- Para la salsa frutos rojos:
- Poner en un cazo los frutos rojos y el azúcar y reducimos.