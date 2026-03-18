Receta de tortitas soufflé de 'Top Chef: dulces y famosos'

4 huevos

40g leche

54g harina de trigo

6g maicena

6g levadura química

4g vinagre de vino blanco

60g azúcar

agua

Separamos las claras de las yemas y las colocamos en dos boles distintos. En el bol de las yemas, añadimos la leche, la harina, la maicena y la levadura química. Mezclamos con unas varillas a mano hasta que no veas harina ni grumos y reservamos. Añadimos el vinagre a las claras y las batimos con una batidora eléctrica de varillas hasta conseguir el punto de nieve. Incorporamos el azúcar en 3 tandas y seguimos batiendo hasta notar que cambian a un blanco más pálido y cremoso. Vertimos 1/3 de las claras montadas en la mezcla de yemas y mezclamos suavemente con una lengua. Pasamos esa mezcla al bol grande con las claras restantes e incorporamos la mezcla con movimientos envolventes. Calentamos una sartén y añadimos 2 cucharadas generosas de masa por tortita. Añadimos unas gotitas de agua a la sartén y tapamos y cocinamos unos minutos. Destapamos, repartimos 1 cucharada más de masa encima de cada tortita y añadimos si hace falta unas gotitas de agua de nuevo. Tapa y cocínalos unos minutos más. Destapamos de nuevo para voltear con cuidado, añadimos unas gota de agua y tapamos para terminar de cocinar.