Receta de tortitas soufflé de 'Top Chef: dulces y famosos'

Las famosas tortitas japonesas llegan a las cocinas de Top Chef. Se tratan de unas tortitas muy diferentes a las que conocemos y los aspirantes han descubierto que no son nada fáciles de preparar.
¿Te atreves a hacerlas y probar su textura esponjosa y ligera? ¡Echa un vistazo a la receta!
Tortitas souffléTortitas soufflé
|Ingredientes
|Preparación
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- 4 huevos
- 40g leche
- 54g harina de trigo
- 6g maicena
- 6g levadura química
- 4g vinagre de vino blanco
- 60g azúcar
- agua
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- Separamos las claras de las yemas y las colocamos en dos boles distintos.
- En el bol de las yemas, añadimos la leche, la harina, la maicena y la levadura química.
- Mezclamos con unas varillas a mano hasta que no veas harina ni grumos y reservamos.
- Añadimos el vinagre a las claras y las batimos con una batidora eléctrica de varillas hasta conseguir el punto de nieve.
- Incorporamos el azúcar en 3 tandas y seguimos batiendo hasta notar que cambian a un blanco más pálido y cremoso.
- Vertimos 1/3 de las claras montadas en la mezcla de yemas y mezclamos suavemente con una lengua.
- Pasamos esa mezcla al bol grande con las claras restantes e incorporamos la mezcla con movimientos envolventes.
- Calentamos una sartén y añadimos 2 cucharadas generosas de masa por tortita.
- Añadimos unas gotitas de agua a la sartén y tapamos y cocinamos unos minutos.
- Destapamos, repartimos 1 cucharada más de masa encima de cada tortita y añadimos si hace falta unas gotitas de agua de nuevo. Tapa y cocínalos unos minutos más.
- Destapamos de nuevo para voltear con cuidado, añadimos unas gota de agua y tapamos para terminar de cocinar.