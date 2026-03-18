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Receta de tortitas soufflé de 'Top Chef: dulces y famosos'

Tortitas japonesas virales de 'Top Chef'
Tortitas japonesas virales de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Sandra Martínez (Top Chef)

Las famosas tortitas japonesas llegan a las cocinas de Top Chef. Se tratan de unas tortitas muy diferentes a las que conocemos y los aspirantes han descubierto que no son nada fáciles de preparar.

¿Te atreves a hacerlas y probar su textura esponjosa y ligera? ¡Echa un vistazo a la receta!

Tortitas souffléTortitas soufflé
Ingredientes Preparación
  • 4 huevos
  • 40g leche
  • 54g harina de trigo
  • 6g maicena
  • 6g levadura química
  • 4g vinagre de vino blanco
  • 60g azúcar
  • agua
  1. Separamos las claras de las yemas y las colocamos en dos boles distintos.
  2. En el bol de las yemas, añadimos la leche, la harina, la maicena y la levadura química.
  3. Mezclamos con unas varillas a mano hasta que no veas harina ni grumos y reservamos.
  4. Añadimos el vinagre a las claras y las batimos con una batidora eléctrica de varillas hasta conseguir el punto de nieve.
  5. Incorporamos el azúcar en 3 tandas y seguimos batiendo hasta notar que cambian a un blanco más pálido y cremoso.
  6. Vertimos 1/3 de las claras montadas en la mezcla de yemas y mezclamos suavemente con una lengua.
  7. Pasamos esa mezcla al bol grande con las claras restantes e incorporamos la mezcla con movimientos envolventes.
  8. Calentamos una sartén y añadimos 2 cucharadas generosas de masa por tortita.
  9. Añadimos unas gotitas de agua a la sartén y tapamos y cocinamos unos minutos.
  10. Destapamos, repartimos 1 cucharada más de masa encima de cada tortita y añadimos si hace falta unas gotitas de agua de nuevo. Tapa y cocínalos unos minutos más.
  11. Destapamos de nuevo para voltear con cuidado, añadimos unas gota de agua y tapamos para terminar de cocinar.
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