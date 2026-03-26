Receta de mimético coco de 'Top Chef: dulces y famosos'

Para la mousse de coco:

4g goma garrofín

5g dextrosa

295g puré de coco

30g masa de gelatina

35g aceite de coco

150g claras

40g azúcar

40g dextrosa

Para la crumble de coco

80g harina

50g harina de almendra

30g coco rallado

80g azúcar

80g mantequilla

Para el baño de chocolate:

290g cobertura de chocolate negro

75g aceite de girasol

Para el gel de lima y menta:

20g azúcar

1,5g agar agar

50g agua mineral

80g zumo de lima fresco

10g masa de gelatina

10g hojas de menta

Para el mousse de coco Mezclamos en seco la goma garrofin con la dextrosa, lo agregamos al pure de coco y lo trabajamos con la batidora de mano. Calentamos el pure de coco hasta los 60oc y agregamos la gelatina previamente hidratada. Agregamos el aceite de coco fundido y lo emulsionamos. Dejamos enfriar la base en el abatidor. Trabajamos con la batidora las claras, el azúcar, la dextrosa y calentar en baño maría hasta los 56/58oC. Montamos a velocidad alta. Mezclamos el merengue con la primera base de manera envolvente y lo disponemos en una manga Dosificamos 3/4 partes en el molde de media bola de 8cm de diámetro. Colocamos un trozo de molde de 4cm de diámetro en el centro, para generar el hueco y lo llevamos. Para el baño de chocolate: Fundir la cobertura y mezclar con el aceite Atemperar a 31º antes de bañar Para la crumble de coco: Trituramos en un procesador la harina, junto con la harina de almendra y el coco rallado, para obtener una harina homogénea. Juntamos los secos en el bol de la batidora de sobremano. Agregamos la mantequilla fría, cortados a dados pequeños y trabajamos a velocidad lenta hasta que quede una textura arenosa. Horneamos a 160oc. Dejamos enfriar y reservamos para el emplatado. Para el gel de lima y menta: Mezclar el azúcar junto con el agar agar. Mezclar todos los líquidos en un cazo y llevar a ebullición. Cortar la menta a juliana y mezclar con el gel. Reservar en una manga.