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Receta de mimético coco de 'Top Chef: dulces y famosos'

  • Te enseñamos todos los pasos para recrear el mimético de coco que han cocinado los aspirantes a Top Chef
  • Descubre las recetas destacadas de Top Chef: dulces y famosos
Trampantojo de coco de Miquel Guarro
Trampantojo de coco de Miquel Guarro Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)
Sandra Martínez (Top Chef)

El mimético de coco es un postre original que juega con la apariencia y la textura para sorprender a todos. Esta receta que han recreado los aspirantes a Top Chef es una elaboración elegante y riquísima, combinando técnica, contraste y un sabor tropical.

Ideal si quieres cocinar algo especial. ¡Echa un ojo a la receta!

Mimético cocoMimético coco
Ingredientes Preparación
  • Para la mousse de coco:
  • 4g goma garrofín
  • 5g dextrosa
  • 295g puré de coco
  • 30g masa de gelatina
  • 35g aceite de coco
  • 150g claras
  • 40g azúcar
  • 40g dextrosa
  • Para la crumble de coco
  • 80g harina
  • 50g harina de almendra
  • 30g coco rallado
  • 80g azúcar
  • 80g mantequilla
  • Para el baño de chocolate:
  • 290g cobertura de chocolate negro
  • 75g aceite de girasol
  • Para el gel de lima y menta:
  • 20g azúcar
  • 1,5g agar agar
  • 50g agua mineral
  • 80g zumo de lima fresco
  • 10g masa de gelatina
  • 10g hojas de menta
  1. Para el mousse de coco
  2. Mezclamos en seco la goma garrofin con la dextrosa, lo agregamos al pure de coco y lo trabajamos con la batidora de mano.
  3. Calentamos el pure de coco hasta los 60oc y agregamos la gelatina previamente hidratada.
  4. Agregamos el aceite de coco fundido y lo emulsionamos.
  5. Dejamos enfriar la base en el abatidor.
  6. Trabajamos con la batidora las claras, el azúcar, la dextrosa y calentar en baño maría hasta los 56/58oC.
  7. Montamos a velocidad alta.
  8. Mezclamos el merengue con la primera base de manera envolvente y lo disponemos en una manga
  9. Dosificamos 3/4 partes en el molde de media bola de 8cm de diámetro. Colocamos un trozo de molde de 4cm de diámetro en el centro, para generar el hueco y lo llevamos.
  10. Para el baño de chocolate:
  11. Fundir la cobertura y mezclar con el aceite
  12. Atemperar a 31º antes de bañar
  13. Para la crumble de coco:
  14. Trituramos en un procesador la harina, junto con la harina de almendra y el coco rallado, para obtener una harina homogénea.
  15. Juntamos los secos en el bol de la batidora de sobremano.
  16. Agregamos la mantequilla fría, cortados a dados pequeños y trabajamos a velocidad lenta hasta que quede una textura arenosa.
  17. Horneamos a 160oc.
  18. Dejamos enfriar y reservamos para el emplatado.
  19. Para el gel de lima y menta:
  20. Mezclar el azúcar junto con el agar agar.
  21. Mezclar todos los líquidos en un cazo y llevar a ebullición.
  22. Cortar la menta a juliana y mezclar con el gel.
  23. Reservar en una manga.
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