Benita echa una maldición a sus compañeros: ”Espero que les venga todo lo negativo”

Si alguien debía quedarse en las cocinas de Top Chef para hacernos las noches de los miércoles aún más amenas, esa era Benita. De ella hemos aprendido que aunque sea vidente, de vez en cuando, se equivoca. Y que está dispuesta a hacernos reír hasta que no podamos más.

La colaboradora de televisión llegó a las cocinas de Top Chef con un objetivo: ganar el concurso. Y que no quepa duda de que está poniendo de su parte para conseguirlo: ha reído, ha llorado, ha robado, ha compartido y ha cocinado con toda su ilusión. ¿Qué maldición habrá echado Benita a sus compañeros? ¿Cuál habrá sido la reacción de los famosos al enterarse?

La maldición de la nuez moscada En el séptimo capítulo del concurso culinario ha habido algo que ha llamado la atención de los internautas. Se trata del momento en que Benita se ha paseado alegremente por las cocinas esparciendo nuez moscada por el suelo. “La nuez moscada espanta donde la pongas”, decía Benita, mientras las quejas de sus compañeros se sucedían sin parar. “Benita no eches agua por el suelo que me escurro”, exigía Belén Esteban. Y Benita terminaba: “Tranquila que soy alérgica al agua”. Sin embargo, y a pesar del empeño de Benita en utilizar sus dotes de futuróloga para ganar el concurso, sus supersticiones no están siendo acertadas. Así lo confesaba Samantha Ballentines: “Será vidente, pero aquí en las cocinas, a veces, no se entera de nada”. ¿Conseguirá Benita llegar a la final gracias a sus capacidades? 00.51 min Benita echa un mal de ojos a sus compañeros: "Les vendrán las malas energías"