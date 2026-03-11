Cuatro nuevos aspirantes llegan a ‘Top Chef’ con un objetivo: quedarse en el concurso

En Top Chef hemos visto a Eva Isanta y Luis Merlo cocinar juntos. Hemos visto a Belén Esteban y Mariano Peña llorar abrazados. Y a Ivana Rodríguez abrirse en canal y contarnos sus vivencias más emotivas. Sin embargo, Top Chef nunca deja de sorprendernos y en su quinta entrega llegan momentos históricos que cambiarán el rumbo del programa para siempre. “Hay cuatro novedades fuera de carta que están a punto de entrar en las cocinas”, dice Paula Vázquez. ¿Quiénes son estas cuatro misteriosas personas que llegan a cocinas?

Los concursantes de 'Top Chef' se divierten en cocinas Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Cuatro nuevos dulces y famosos pasteleros Top Chef no deja de sorprendernos. Y en esta ocasión, cuatro nuevos famosos han irrumpido en plató con un objetivo: luchar por convertirse en concursantes de Top Chef. ¿Quién lo conseguirá?

Benita Colaboradora de televisión y futuróloga, llega al concurso desprendiendo alegría y contagiando a los participantes de sus ganas por cocinar. Su gran salto a la fama llegó cuando empezó a participar como colaboradora y vidente en distintos programas de televisión. Y es que, su personalidad extravagante, su humor y su forma directa de hablar la convirtieron en una reconocida figura televisiva. Ahora, Benita se enfrenta a un nuevo reto que nos permitirá conocerla en profundidad y divertirnos a su lado. Entre pasteles y alguna que otra limpieza energética nos enseñará sus mejores recetas. ¿Se llevará bien con sus compañeros? ¿Cómo será su paso por el concurso? Benita se emociona en 'Top Chef: dulces y famosos' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Ana Morgade Colaboradora de televisión y cómica, Ana Morgade llega al programa con su característico sentido del humor y una energía contagiosa que promete arrancar más de una carcajada en la cocina. Con su naturalidad y su ingenio, se propone disfrutar del reto mientras sorprende a todos con sus habilidades culinarias. Su gran salto a la popularidad llegó gracias a sus numerosas apariciones en televisión, donde su rapidez mental, su estilo desenfadado y su capacidad para improvisar la convirtieron en una de las cómicas más queridas de la pequeña pantalla. Ahora, Ana se enfrenta a un nuevo desafío que nos permitirá verla en una faceta diferente. Entre bromas, experimentos en los fogones y alguna que otra ocurrencia inesperada, intentará demostrar que también sabe defenderse en la cocina. ¿Conseguirá conquistar al jurado? Ana Morgade llega con su particular humor a 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Alejandra Osborne Empresaria e influencer, Alejandra llega al programa con mucha ilusión y dispuesta a demostrar que tiene ganas de quedarse en el concurso. Cercana, elegante y con un carácter tranquilo, afronta este nuevo reto con ganas de aprender y de disfrutar de la experiencia junto a sus compañeros. Aunque es conocida por formar parte de una de las familias más reconocidas de España, Alejandra ha construido su propio camino profesional, vinculada al mundo empresarial y a distintos proyectos personales. ¿Se dejará conocer ante el público? ¿Cómo será su convivencia con el resto de participantes? Alejandra Osborne llega a 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Nicolás Coronado El reportero se suma al programa siempre dispuesto a enfrentarse a nuevos retos delante de las cámaras. Curioso, tranquilo y con espíritu aventurero, llega con ganas de superarse y de demostrar que también sabe desenvolverse entre utensilios de reposteria. A lo largo de su carrera ha participado en diferentes proyectos de cine, televisión y moda, donde ha destacado por su presencia y su versatilidad. Además, su estilo de vida ligado a la naturaleza, el deporte y el bienestar forma parte importante de su personalidad. Esta vez, el joven cambia los guiones por las recetas y se adentra en una experiencia que pondrá a prueba su creatividad y su paciencia en la cocina. Entre nuevos sabores, retos inesperados y el compañerismo del concurso, Nicolás intentará sorprender plato a plato. ¿Conseguirá conquistar al jurado y destacar entre sus compañeros? Nicolás Coronado llega a 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)