Natalia Rodríguez se echa a llorar en pleno cocinado: ”Dejadme intentarlo, por favor”

Natalia Rodríguez nos ha dado muchas lecciones a lo largo de este concurso. Nos ha enseñado a luchar hasta el último momento. Nos ha demostrado que con ilusión y buena actitud la vida es más bonita. Nos ha demostrado que la vida te pone obstáculos, pero que hay que coger aire y levantarse. Y nos ha enseñado que hay que dejarse la vida por aquello que uno más quiere. Y que no va a rendirse nunca, ni en este concurso, ni tampoco en su lucha por vivir de su pasión: la música.

Con Natalia hemos sufrido y hemos reído en cada capítulo de Top Chef. Sin embargo, en la semifinal del talent culinario hemos llorado un poco más de lo que hemos reído. Y es que, si algo tiene Natalia Rodríguez es que lucha por la perfección en cada cocinado, y en ocasiones, las cosas no salen como uno espera.

Natalia explota ante los ojos de Eva Arguiñano: "Dame un abrazo, pequeñita" Después de un segundo cocinado en el que no era salvada por el jurado, Natalia se enfrentaba a una tercera prueba acompañada por su mejor amiga dentro del programa: Samantha Ballentines. A pesar de que ambas tenían esperanzas, y contra todo pronóstico, el cocinado no fue tan bien como esperaban las Corleone. Y a minutos del final, Natalia decidía repetir la masa del postre. Belén, con desesperación, decía: “Deja eso como está. No hagas la masa. No te va a dar tiempo”. Y la cantante suplicaba: “¿Lo puedo intentar?" En ese momento, Eva Arguiñano irrumpía en la cocina para consolar a Natalia. “No te da tiempo. Céntrate en lo que queda”, decía la jueza del concurso. Y terminaba: “Dame un abrazo, pequeñita mía”. 02.22 min Natalia se rompe ante los ojos de Eva Arguiñano: "Dame un abrazo, pequeñita"

Hasta siempre, Corleone Por desgracia, Natalia llegó a la prueba de eliminación junto a su querida Samantha Ballentines. “Cada vez me cuesta más deciros esto porque os hemos cogido cariño”, comenzaba el jurado. “Hoy estáis aquí las dos y una de vosotras no va a llegar a la final”, continuaba. “Por ello, quien debe abandonar Top Chef: dulces y famosos para siempre es Natalia”, terminaba mientras el resto de compañeros se echaban a llorar y se fundían en un largo abrazo. Por su parte, la cantante dedicaba unas palabras a los jueces y a sus compañeros. Y confesaba que gracias al concurso se había dado cuenta de que debía trabajar en sí misma para no sufrir y vivir las cosas con menor intensidad. “Gracias a este programa voy a trabajar muy duro en cambiar esta forma de ser”, comenzaba. “Sé que es difícil estar al lado de una persona que es puro nervio todo el día”, decía. Y terminaba: “Espero que este Top Chef me haya enseñado que no puedo ir así por la vida”. 03.39 min Natalia Rodríguez, expulsada a las puertas de la final de 'Top Chef'