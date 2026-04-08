La semifinal de 'Top Chef' deja sin palabras a los concursantes: la prueba de eliminación más tensa hasta la fecha y una dolorosa despedida

En los largos y duros caminos, cada uno llega cómo puede. Y tras un viaje exigente entre hornos y desafíos, los aspirantes de Top Chef: dulces y famosos ya están en semifinales.

Con treinta cocinados a sus espaldas y ocho programas superados, los reposteros han demostrado talento, constancia y mucho empeño para llegar hasta aquí.

Ahora, las cocinas abren sus puertas para dar la bienvenida a los seis semifinalistas. Y solo los mejores serán capaces de llegar a la final. ¿Quién será el ganador de Top Chef?

Los jueces, junto a Saray Ruiz en las cocinas de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Uno más uno son doce: muchos amigos y familia “Que entren en cocinas Belén Esteban, Benita, Roi…”, comenzaba Paula Vázquez. Sin embargo, seis desconocidos entraban por la puerta y se distribuían por cada una de las mesas del plató. Pero, ¿y los aspirantes? Paula Vázquez dudaba: “¿Esto es Top Chef o me he equivocado de programa?”. En esta ocasión, los famosos contarán con la ayuda de sus familiares y amigos para cocinar unas galletas New York. Y Samantha Ballentines, al ser pastelera Top Chef dispondrá de un beneficio: congelar a sus compañeros durante dos minutos. ¿Serán sus invitados de ayuda o perjudicarán a nuestros famosos? Natalia Rodríguez acompañada de su hermana en 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Los que se pelean, no se desean En la segunda prueba han sido los familiares quienes han formado las parejas de cocinado. Y, ni siquiera todo el dulce de la tarta ha conseguido rebajar las tensiones entre algunas de las parejas. “Que tu compañera no quiera ir contigo es un bajón”, decía uno de los concursantes. Después de muchos robos, alguna que otra caída en plató, mucha tensión y postres bastante armónicos y cuidados, hemos conocido el nombre de los dos primeros finalistas. ¿Quiénes serán los afortunados? Benita y Roi cantan y bailan en plató Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Hasta dejarse el aliento Saray Ruiz, mejor maestra artesana chocolatera de España llega a las cocinas con un desafío para nuestros famosos: cocinar el postre que esconde la caja negra y descubrir de qué dulce se trata a través del gusto y el tacto. Este cocinado llevará a los concursantes al límite y uno de ellos explotará. “Por favor, dejadme repetirlo. Dejadme intentarlo”, suplicará ante la desesperación de los jueces que tratarán de consolarle. Belén Esteban entra en la caja negra Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Hasta siempre, compañero Si algo hemos confirmado en este programa es que no nos gustan las despedidas. Sobre todo, después de nueve capítulos que nos han permitido reír, llorar y sufrir junto a nuestros dulces y famosos reposteros. En esta prueba los pasteleros tendrán que cocinar un milhojas relleno de crema pastelera. “Estáis aquí después de treinta y cinco cocinados esperamos un postre equilibrado y rico”, decía Eva Arguiñano. ¿Quién será el concursante expulsado a las puertas de la final? Samantha Ballentines sorprendida en 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)