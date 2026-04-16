Belén Esteban hace historia en 'Top Chef': "Andrea, te lo dedico hija mía que estás tan lejos de mí"

Muy pocos daban un euro por la larga estancia de Belén Esteban en Top Chef: dulces y famosos cuando se anunció su participación. Ni ella misma esperaba llegar tan lejos: nada menos que a la gran final del programa más dulce y competitivo de la televisión.

Poco a poco, la colaboradora más querida de la pequeña pantalla se fue abriendo hueco entre hornos y demás utensilios hasta convertirse en "el alma de este programa" como la define su compañera y también finalista, Ivana Rodríguez.

El obstáculo que casi frena a Belén Esteban De entre todos los concursantes de esta primera edición del show televisivo, ella partía con una gran desventaja: su condición de persona con diabetes, que no le permitía catar las elaboraciones, como sí podían hacer el resto de sus compañeros. No obstante, "La Patrona" ha acallado muchas bocas, sobreponiéndose a la situación, aunque más de una vez hayan saltado las alarmas por algún pico de azúcar. Belén Esteban cocinando su postre final en 'Top Chef' En cualquier caso, la balanza también estaba equilibrada por su experiencia bajo los focos, las dotes culinarias que ha demostrado en numerosas ocasiones en los distintos formatos televisivos en los que ha participado e incluso por su faceta empresarial en el sector de la alimentación (recordadas son sus patatas fritas, su gazpacho y sus cremas de verduras). Todo un bagaje profesional que ahora ha dado sus frutos en modo de medalla de bronce en la dura competición que, durante las últimas semanas, hemos seguido en La 1 de TVE y RTVE Play. ¿Qué planes tiene ahora? ¿a quién le dedica el premio?

Las palabras que han emocionado al jurado y al público Constantemente emocionada, especialmente cada vez que se acuerda de los suyos, pero —asegura— de felicidad. No en vano, "feliz" es la palabra que más veces ha repetido durante su paso por el programa. Belén Esteban ante los jueces de 'Top Chef' Una más que merecida tercera posición que le ha dedicado, en primer lugar, a "Andrea Janeiro Esteban: te lo dedico a ti hija mía, que estás tan lejos de mí". Belén también ha tenido un recuerdo para su madre, que va disfrutar a viendo Top Chef —dice— "como una loca", con "todas sus amigas de Benidorm hasta las 2 de la mañana". Y, por supuesto, a su marido, Miguel: "cariño, te quiero con locura". Unas palabras que han hecho que la emoción estuviera a flor de piel en la presentadora, los jueces y —por supuesto— los dos compañeros que permanecían disputando la gran victoria final.