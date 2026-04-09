Belén Esteban se abre en canal en ¡Menudo Cuadro!
- No te pierdas la entrevista completa con David Andújar, David Insua y Carlota Corredera
- Este jueves, a las 18.30h, en ¡Menudo cuadro! EN PLAY, de RTVE Play
Quizá la conoces como la princesa del pueblo, la patrona o la reina de la tele… no importa como la llames, todos sabemos quien es Belén Esteban. Pero David Andújar, David Insua y Carlota Corredera han descubierto otra cara menos conocida de uno de los iconos pop más transversales, queridos y citados del panorama audiovisual patrio.
Este jueves, 9 de abril, la Esteban acude como invitada al nuevo episodio de ¡Menudo Cuadro!. La colaboradora televisiva, concursante de Top Chep, se abre como pocas veces para repasar su historia personal, desde su infancia hasta su consolidación como uno de los rostros más influyentes de la televisión.
Belén Esteban en ¡Menudo Cuadro!: 9 de abril, 18.30h
Con su habitual naturalidad, Belén Esteban reflexionará sobre los momentos que han marcado su vida. Comenta la actualidad, opina sin filtros y demuestra por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles y cercanas del panorama mediático. No te lo pierdas: a las 18.30h, En Play, de RTVE Play.
El videopodcast ¡Menudo Cuadro!, ahora EN PLAY
Tras un parón de dos años, el videopodcast ¡Menudo Cuadro! llega a RTVE Play. David Andújar y David Insua afrontan este nuevo reto con energías renovadas y varias novedades. La más destacada es la incorporación de la conocida periodista Carlota Corredera el equipo. Un espacio que desafían al algoritmo y arrojan un poco de espíritu crítico para mirar el mundo a través de la cultura pop.
En esta nueva temporada han pasado ya rostros destacados como Sonsoles Ónega, Alba Carrillo, Topacio Fresh, Javi de Hoyos o Lourdes Maldonado. Con una emisión semanal, puedes disfrutar de un episodio nuevo de ¡Menudo Cuadro! cada jueves a partir de las 18.30 horas en EN PLAY, donde compartirá espacio con otros contenidos de la plataforma como Podcast, el Podcast, Las del Cadillac, Está el horno para bollos o Un nuevo sendero hasta el manantial.