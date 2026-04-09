Belén Esteban se abre en canal en ¡Menudo Cuadro!

Quizá la conoces como la princesa del pueblo, la patrona o la reina de la tele… no importa como la llames, todos sabemos quien es Belén Esteban. Pero David Andújar, David Insua y Carlota Corredera han descubierto otra cara menos conocida de uno de los iconos pop más transversales, queridos y citados del panorama audiovisual patrio.

Este jueves, 9 de abril, la Esteban acude como invitada al nuevo episodio de ¡Menudo Cuadro!. La colaboradora televisiva, concursante de Top Chep, se abre como pocas veces para repasar su historia personal, desde su infancia hasta su consolidación como uno de los rostros más influyentes de la televisión.

Belén Esteban en ¡Menudo Cuadro!: 9 de abril, 18.30h Con su habitual naturalidad, Belén Esteban reflexionará sobre los momentos que han marcado su vida. Comenta la actualidad, opina sin filtros y demuestra por qué sigue siendo una de las voces más reconocibles y cercanas del panorama mediático. No te lo pierdas: a las 18.30h, En Play, de RTVE Play. Belén Esteban en Top Chef Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)