El videopodcast '¡Menudo Cuadro!' llega a EN PLAY con energías renovadas y mucho desparpajo

Tras un parón de dos años, el videopodcast ‘¡Menudo Cuadro!’ llega a RTVE Play este jueves 26 de febrero. David Andújar y David Insua afrontan este nuevo reto con energías renovadas y varias novedades. La más destacada es la incorporación de la conocida periodista Carlota Corredera el equipo.

No es la primera vez que estos tres comunicadores trabajan juntos; ya lo hicieron en la sección semanal de crónica social ‘El Tridente’, emitida en las tardes de RNE, y ahora vuelven a unir fuerzas en este nuevo proyecto que también se podrá escuchar en RNE Audio.

La sexta temporada de ‘¡Menudo Cuadro!’ se emitirá de forma semanal cada jueves a partir de las 18:30 horas en EN PLAY, donde compartirá espacio con otros contenidos de la plataforma como ‘Podcast, el Podcast’, ‘Está el horno para bollos’ o ‘Un nuevo sendero hasta el manantial’, dirigido por Ignatius Farray.

Saldarán una deuda histórica del podcast El programa, definido por sus propios creadores como "el enésimo podcast de maricones que nadie pidió y todo el mundo amará", contará con la participación de diversas figuras del mundo de la cultura -cantantes, intérpretes, presentadores y humoristas-. De momento no se ha revelado ningún nombre, aunque David Insua ha lanzado una pista a todos los seguidores: “Esta temporada saldamos una deuda histórica del podcast”. '¡Menudo cuadro!' regresa a RTVE La sexta temporada constará de 10 episodios y tendrá como objetivo ofrecer a los oyentes un “ratito de desconexión” y la oportunidad de conocer “de verdad” a los invitados del programa. ¿Cómo lo conseguirán? Según explica Insua, a través de entrevistas que permitan “ahondar en asuntos que no están en la escaleta”.