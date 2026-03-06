Topacio Fresh, madrina de 'Menudo cuadro': "Mi primer nombre fue Pamela, por Pamela Anderson"

Que Topacio Fresh pase por Menudo Cuadro se ha convertido ya en una tradición. "Es la persona que más veces ha pasado por el programa", reconoce David Insúa y, estaba claro que la nueva temporada del videopodcast en RTVE no iba a empezar hasta que no llegase ella.

Topacio Fresh es una artista todoterreno, galerista, bailarina del grupo Fangoria, también la vimos entre fogones en programas como MasterChef Celebrity. En este nuevo episodio, charla sobre todo ello con los Davides y Carlota Corredera.

Habla sobre su infancia en Argentina, en la que fue clave su abuela Yolanda. "La muerte de mi abuela, cunado yo tenía 14 años, fue el fin de mi inocencia. Cuando ella muere yo empecé a explorar otras cosas", recuerda. Reconoce que ella nunca tuvo un "armario" del que salir como persona trans, pero sí hubo un momento de inflexión cuando se cambió el nombre, pero ¿cuál fue su primer nombre?

Pamela, antes que Topacio "Mantenia una dualidad, en el límite de lo andrógino. Pero en mi casa me portaba bien, no se hablaba el tema. Pero cuando me fui a Miami siento que puedo ser yo de todo y esa contrucción la realizo cuando me voy lejos", esto ocurrió a los 18 años y fue entonces cuando se cambió el nombre. "Yo primero me puse Pamela, por Pamela Anderson, que me encantaba", comenta. Pasaron unos años hasta que decidió su actual nombre, en realidad se llama: Mi nombre es María Topacio. De aquella época también ha recordado el rídiculo test psicológico que tuvo que pasar en Argentina. "La disforía se entendía entonces como una patología y te hacía un test absurdo en el que te preguntaban cosas como si te gustaba el rosa o el azul, si preferias jugar con muñecas o con un coche de bomberos", apunta. ““

Mario Vaquerizo y Alaska, claves en su llegada a España Mario Vaquerizo y Alaska fueron cruciales para Topacio en su llegada a España. En Menudo Cuadro, tirando del Archivo de RTVE, han buceado en el pasado para recuperar su primera aparición en televisión española. Su primera reacción al ver las imágenes: "Tenía otra cara y varias narices atrás". ¡Menudo cuadro! ¡Menudo cuadro! - Topacio Fresh Escuchar audio