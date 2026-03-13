Alba Carrillo confiesa cuánto ganaba como modelo: “20.000 euros a la semana”
Si hay algo que molesta especialmente a las mentes más necias son, sin duda, las mujeres que derrochan inteligencia y belleza. De esto sabe bastante Alba Carrillo, uno de los rostros televisivos del momento que se dio a conocer como modelo hace casi veinte años, pero lleva tiempo demostrando que es más que una cara bonita. La comunicadora ha estudiado Publicidad y Relaciones Públicas, Arte Dramático, Criminología o Filología.
¿Espanta a los tíos que además de espectacularmente bella seas más inteligente que ellos? ¿Ha tenido que demostrar el doble por ser percibida como la guapa tonta? En el último episodio de Menudo Cuadro habla sobre todo ello, repasa su infancia y comenta la actualidad con David Andújar, David Insua y Carlota Corredera.
Para ligar... ¡mejor que Raya, Instagram!
Disfrutona y divertida, Alba Carrillo reconoce que ella "liga por Instagram", que lo prefiere a la famosa app de citas de famosos: "En Raya solo me encuentro a mis ex". En todo caso, en tema de citas, tiene muy claro cuál son sus "red flags" y cuando las ha visto reacciona sin pensarselo dos veces: "He dejado tíos ahí en la barra, antes de pasar a la cena. Yo no tengo tiempo que perder".
Guapa, lista y sin pelos en la lengua
Tirando de hemeroteca y rebuscando en el Archivo de RTVE, los Davides han rescatado su primera vez en RTVE y también han hablado de su paso por Supermodelo 2007. “Un programa que ahora no se podría hacer, por supuesto", afirma. "Cosificaban a la mujer de una forma extrema, nos enfrentaban”, añade. Claro, pero como dice Insua: “los ojos de 2007 no son los de ahora”. Con todo, asegura que no se arrepiente. "Me dio muchas cosas buenas, una profesión que no esperaba, he ganado mucho dinero. Con mi trabajo de modelo me he comprado mi casa. En una semana ganaba 20.000 euros”.
"Decir 'no' no es ser conflictiva"
Es una de las cosas que ha aprendido con el tiempo. Más que saber lo que quieres, la clave pasa por tener claro lo que no quieres y decirlo sin miedo. Sobre su despido de Mediaset, Alba confiesa lo mal que lo pasó. “Estuve mucho tiempo sin trabajo. Casi un año. Sufrí mucho y si hubiera soñado alguna situación entonces es que después, estando en RTVE, me fuera a recoger un coche, porque estaba trabajando en un programazo, y acabara de salir del juzgando después de sacarle las perrillas a Ana Rosa. Un sueño cumplido”, cuenta en referencia al salto que dio a Bake Off.
“Me dan por todos los lados en la fachosfera”
También ha hablado sobre el caso de la periodista Sara Santaolalla, a la que ha salido a defender públicamente tras los ataques de ciertos periodistas conservadores y de ultraderecha. “Me parece terrible. Y viniendo de periodistas, me parece más grave aún", denuncia. Sobre su salida del programa En Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, reconoce que ha hecho muy bien. "El de Nacho Abad es un programa que no quiero ver. Lo ha politizado todo y están mandando mensajes muy tendenciosos”. Y le manda un mensaje a Sara: “que no tenga miedo, que siga siendo la persona que es. Mandando los mensajes que tenga que mandar”.
““
"Mi hijo me ha salvado la vida"
Alba adora a su hijo. Cercana e íntima, la modelo reconoce que ella ha venido a este mundo "a ser madre de Lucas", que ya tiene 14 años. "Mi hijo ha venido a salvarme, soy mucho más tolerante, paciente y flexible. Me ha hecho mejor persona”, confiesa. Pero este amor profundo no significa que Alba romantice la maternidad, de hecho. Ya aseguró que "la maternidad está sobrevalorada" y en ¡Menudo Cuadro! explica que “es muy duro ser madre en la actualidad, sobre todo, si te lo tomas en serio. Lo más difícil es sortear el propio mundo. Intento alejar a mi hijo de la ultraderecha”, asegura.
