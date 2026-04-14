Inma visibiliza en 'MasterChef 14' sus trastornos alimentarios del pasado: "Si me viera mi 'yo' de hace 13 años, fliparía"

En la prueba del 40x15 del primer programa de MasterChef 14, Inma ya mencionó que en el pasado había pasado por trastornos alimentarios, pero en el tercer programa, la aspirante murciana ha visibilizado la anorexia que sufrió y todo lo que esa situación supuso en su vida: "No quería comer, sólo quería gustar a los demás para que no me hiciesen ese bullying".

Todo arrancó con una tarta Tatin como contexto. Al presentarla a los jueces, Inma explicó lo que suponía para ella enfrentarse a ese plato: "Además de que no he hecho mucha repostería, cuando tuve anorexia sólo tomaba una manzana al día. Y es más, ahora no me sientan nada bien".

Después de recordar el apoyo que le brindó su madre en aquellos malos momentos, Inma fue al origen de todos los problemas que atravesó: "Yo siempre había sido una zagala muy escandalosa y muy alegre, y creo que eso fue punto de burla por donde siempre iban a por mí. Me quitaban el bocadillo, me rompieron las gafas varias veces... y por eso mismo empecé con el trastorno de alimentación. No quería comer, solo quería gustar a los demás para que no me hiciesen ese bullying".

Pepe, Marta, Jordi y Juanma Castaño, invitado de la noche, entendieron entonces la importancia que ese cocinado tenía para Inma: "Es un reto especial para ti. Es tu bestia negra". En ese instante, el ganador de MasterChef Celebrity 6, destacó el atrevimiento de Inma: "Te has atrevido por tres: a los dulces, a la manzana y a contar esto en televisión. Es increíble y un gran gesto de valentía. Eres un ejemplo para la gente que tiene ese problema".