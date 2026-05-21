Penne boloñesa, dosis de nostalgia y Sarah Santaolla: Valeria Ros se luce en 'Héctor de comer'
Como cada semana, Héctor de Miguel no está solo en su videopódcast. Su excompañera Marina Lobo, conductora de Poco me parece, vuelve a colarse en las cocinas de Héctor de comer para charlar con quien fuera su antiguo jefe. Pero esta vez el salmantino recibe una visita aún más especial. "Estoy muy nervioso", admite. "No estoy en ese punto emocional para enfrentarme a mi pasado".
Ante una gran expectación entra en escena Valeria Ros, que puede presumir de ser "la primera invitada que ha estado en MasterChef". Se convierte así en una de las pocas personas que han pasado por Héctor de comer que tiene bastante idea de cocinar. No solo eso: la humorista también trabajó bajo la dirección de Héctor de Miguel en varios proyectos radiofónicos.
Como no podía ser de otra forma, nuestro querido presentador no tiene poco claro qué van a cocinar. O, mejor dicho, qué va a cocinar Ros. "No sé qué vamos a hacer, pero hay mucha verdura", adelanta. La receta incluye puerro, cebolla, apio, zanahorias baby, vino, leche, carne, pimienta y queso parmesano. El objetivo es preparar unos penne boloñesa con espíritu de piso de estudiantes.
Ros contrató a una chef para ayudarle a cocinar
Aunque han pasado años desde su paso por las cocinas más famosas de RTVE, la guionista todavía conserva algunos conocimientos culinarios. De hecho, Valeria Ros se tomó tan en serio su participación que contrató a una cocinera para ayudarla a preparar las pruebas: Mar Orozco, responsable también de entrenar a otros rostros televisivos. Mientras corta verdura y pone el sofrito en marcha, Héctor de Miguel reconoce que nunca llegó a ver su edición de MasterChef Celebrity. Ros quedó quinta en la décima temporada del concurso, en la que Mariló Montero se hizo con la victoria. "La verdad es que se lo curró muchísimo", recuerda.
"¿Me vas a hacer cocinar todo? ¿No vas a hacer nada?", le reprocha Ros después de un buen rato en el que Quequé apenas observa. Al final, el humorista termina ayudándola con las zanahorias. Entre corte y corte, ambos recuerdan sus años trabajando juntos en programas como LocoMundo o La Lengua Moderna. Ros rememora con cariño aquella etapa en la que empezaba a hacerse un hueco en el mundo de la comedia, un terreno donde, como reconoce De Miguel, "no había tantas cómicas".
La conversación deriva entonces hacia su vida personal. Valeria Ros fue madre en 2020 y, desde entonces, sigue esperando que Héctor de Miguel ejerza como padrino de su hija Federica. "No quiero generarle un trauma", bromea sobre la ausencia del humorista en la vida de la pequeña. La niña habla inglés perfectamente, chapurrea italiano —su pareja es músico y trompetista de ese país— y quiere aprender euskera. Precisamente sobre este idioma, Ros admite que le da vergüenza no dominarlo mejor. "Es mucho de apuro. Me da miedo que me juzguen", reconoce.
"Si no tuvieras un novio músico y trompetista, ahora mismo te metía boca"
Entre sus nuevos retos profesionales, Valeria Ros está ahora centrada en la creación de contenido para redes sociales. "Es imposible ganar seguidores ahora mismo si no te haces viral", comenta. Explica que detrás de cada vídeo hay muchas horas de creatividad, grabación y edición: "Tienes que trabajar el doble". Además, reconoce que hoy en día "si no subes buenos reels, no llenas el teatro".
Mientras la conversación avanza, los penne terminan de cocinarse. Lo sabe bien Álex, un miembro del equipo que comprueba accidentalmente en su propia piel la temperatura de la pasta. La que Valeria Ros define como "la peor gochada" que ha visto en mucho tiempo acaba teniendo bastante buena pinta, aunque para ella le falta sal. Para comprobar el resultado final aparece Sarah Santaolalla, colaboradora de Mañaneros 360. "No es una puta mierda, pero se puede comer", sentencia. Según ella, es el típico plato "de colegas" que uno se comería al volver de fiesta.
Y como cierre del episodio, y pese a que apenas le ha hecho preguntas durante la entrevista, Héctor de Miguel sorprende a su excompañera con una declaración inesperada: "Valeria Ros, diez años después, quiero decirte que te quiero mucho, que gracias por todo, que ojalá Federica sea la mejor niña del mundo y que, si no tuvieras un novio músico y trompetista, ahora mismo te metía boca".