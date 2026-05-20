Carles Tamayo destapa el negocio oculto tras la privacidad digital: "No somos conscientes de lo que implica aceptar las cookies"

El periodista Carles Tamayo ha visitado el plató de El Recreo para presentar el inminente desenlace de 'Se nos ha ido de las manos', su serie documental producida en colaboración con RTVE Play. Tras abordar en entregas anteriores problemáticas sociales como el mercado inmobiliario, o el apagón del 28 de abril, el reportero cierra la temporada poniendo el foco en el lucrativo y opaco negocio de la información digital. "El tercer capítulo va sobre el mercado de los datos. Se llama 'Se nos ha ido de las manos' porque aborda temas que como sociedad hemos normalizado pero que, en cuanto te paras a reflexionarlos, no tienen ningún sentido", ha explicado el catalán, detallando que el proyecto nació de un experimento intergeneracional con un equipo de trabajo cuyas edades oscilan entre los 24 y los 54 años.

El peligro real tras el botón de "aceptar cookies" El punto de partida de esta última entrega fue algo tan cotidiano como el acoso del spam telefónico. "Empecé a preguntar a cada uno que me llamaba que de dónde salían mis datos, hasta que una chica joven me confesó la empresa que le había vendido la base de datos", ha revelado Tamayo sobre el inicio de un rastreo internacional que traslada las cámaras hasta Berlín. El periodista ha alertado firmemente sobre la ligereza con la que se gestiona la privacidad en la red: "¿Tú has pensado qué implica dar a aceptar 'cookies'? Da pereza y no lo leemos, pero en aplicaciones de citas se especifica claramente que cedes toda la información, tus fotos y tus chats, y que los pueden usar para lo que les dé la gana, incluso para publicidad". Orgulloso del despliegue de producción, Tamayo ha concluido con un aviso para los espectadores de la plataforma bajo demanda de la corporación: "Se nota que hay presupuesto, en los primeros cinco minutos vamos a Berlín y volvemos. Proteged vuestros datos porque vais a flipar".