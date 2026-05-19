¿Somos lo que comemos o lo que presumimos? Los ciudadanos deciden esta semana en 'El juicio' de La 2
- Este miércoles, a las 22.30 h, el programa El juicio se pregunta si los españoles comemos bien
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España presume de tener una de las mejores gastronomías del mundo, pero ¿están nuestros hábitos de alimentación a la altura de esta fama? El debate de la semana está servido en El juicio, después de Cifras y Letras, en La 2 y en RTVE Play, para aclarar si los españoles comemos bien o no. Chefs, nutricionistas, deportistas y expertos en alimentación intervienen en esta nueva causa.
La cocina está de moda, pero eso no siempre significa que comamos bien. De hecho, España enfrenta una crisis sanitaria por la obesidad —más de la mitad de los adultos padece algún tipo de sobrepeso— y nos hemos convertido en el segundo país de Europa con peores tasas de diabetes. A lo largo del programa, distintos reportajes con nuevos testimonios confrontarán las dos visiones que plantean las abogadas para que el jurado pueda dar su veredicto final sobre la pregunta: ¿comemos bien los españoles?
Tradición frente a ultraprocesados
La sala de vistas de El juicio vuelve a abrir sus puertas para abordar los hábitos alimentarios en España. Las nuevas tendencias de consumo, impulsadas por el estilo de vida y los estímulos de la industria alimentaria, complican nuestra capacidad de mantener la dieta mediterránea en nuestro día a día, sustituida por platos procesados. Sin embargo, la comida saludable es una corriente mundial: es continua la creación de contenido para redes sociales y grandiosa la oferta de restaurantes de gran nivel y buen producto autóctono.
En este nuevo episodio del programa, el presentador y periodista José Luis Sastre se encuentra con el actor Juan Echanove, que durante la serie de documentales Un país para comérselo tuvo la oportunidad de recorrer España e investigar sobre la gastronomía de cada rincón.
Evolución y futuro
Sastre también entrevista al paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga sobre cómo hemos evolucionado —o involucionado— como sociedad respecto a nuestros hábitos alimenticios y nuestro estilo de vida. Además, el periodista y presentador visita el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP) para conocer al experto en I+D alimentario Antonio Molina y las investigaciones que lleva a cabo la industria para diseñar la comida del futuro. ¿Compramos de forma saludable o es tan solo una estrategia de la industria para que lo creamos? Sastre se adentra en una cocina con el tecnólogo de alimentos Miguel Á. Lurueña para entender el sistema de etiquetas de los productos que encontramos en el supermercado.
En el plató de El juicio, el chef del mejor restaurante del mundo —el restaurante Disfrutar, en Barcelona—, Eduard Xatruch, testificará para defender el valor del producto español. Este referente en la cocina explicará, tanto en el turno de la abogada Ana Pardo de Vera como en el de Montserrat Nebrera, el papel de la gastronomía española y el reconocimiento mundial que ha cosechado.
Por otra parte, en el ámbito de la salud, el nutricionista Julio Basulto alertará del crecimiento del consumo de ultraprocesados y su impacto en la dieta. La ganadora de la décima edición de MasterChef, María Lo, expondrá su testimonio personal como creadora de contenido y cocinera. Con ella se abordará cómo convive la cocina tradicional con las nuevas formas de consumo en redes sociales. Por último, la exnadadora artística Emma García reivindicará la alimentación vegana como una opción vinculada al rendimiento y al bienestar y explicará los beneficios que le aporta en su rutina de deportista.
El juicio es una producción de RTVE, en colaboración con la productora Abacus Idea, inspirada en el conocido formato de los años 90 llamado Tribunal popular.