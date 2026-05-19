¿Somos lo que comemos o lo que presumimos? Los ciudadanos deciden esta semana en 'El juicio' de La 2

España presume de tener una de las mejores gastronomías del mundo, pero ¿están nuestros hábitos de alimentación a la altura de esta fama? El debate de la semana está servido en El juicio, después de Cifras y Letras, en La 2 y en RTVE Play, para aclarar si los españoles comemos bien o no. Chefs, nutricionistas, deportistas y expertos en alimentación intervienen en esta nueva causa.

La cocina está de moda, pero eso no siempre significa que comamos bien. De hecho, España enfrenta una crisis sanitaria por la obesidad —más de la mitad de los adultos padece algún tipo de sobrepeso— y nos hemos convertido en el segundo país de Europa con peores tasas de diabetes. A lo largo del programa, distintos reportajes con nuevos testimonios confrontarán las dos visiones que plantean las abogadas para que el jurado pueda dar su veredicto final sobre la pregunta: ¿comemos bien los españoles?

María Lo, ganadora de 'MasterChef' interrogada por Montserrat Nebrera en 'El juicio'.josep echaburujosep echaburu

Tradición frente a ultraprocesados La sala de vistas de El juicio vuelve a abrir sus puertas para abordar los hábitos alimentarios en España. Las nuevas tendencias de consumo, impulsadas por el estilo de vida y los estímulos de la industria alimentaria, complican nuestra capacidad de mantener la dieta mediterránea en nuestro día a día, sustituida por platos procesados. Sin embargo, la comida saludable es una corriente mundial: es continua la creación de contenido para redes sociales y grandiosa la oferta de restaurantes de gran nivel y buen producto autóctono. En este nuevo episodio del programa, el presentador y periodista José Luis Sastre se encuentra con el actor Juan Echanove, que durante la serie de documentales Un país para comérselo tuvo la oportunidad de recorrer España e investigar sobre la gastronomía de cada rincón.