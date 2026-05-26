Los jueces, tajantes frente a Pepe en MasterChef 14: "Te veíamos con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina"

La cocina coreana fue la protagonista en el último reto del noveno programa de MasterChef 14. Y los delantales negros pronto dejaron ver que no era un tipo de gastronomía con la que estuvieran familiarizados. Pero a la hora de la verdad, Pepe fue el que mejor se adaptó. Al extremeño le tocó el ssam de bulgogi y demostró que cuando pone el foco en la cocina, huyendo de polémicas, puede brillar. Y así se lo hicieron ver los jueces. Te contamos los detalles.

"Se llama 'Un miércoles con la gorda', que es mi novia. Los miércoles solemos ir a cenar fuera y a veces toca coreano". Así presentó Pepe su ssam de bulgogi, y a primera vista, gustó: "En general, parece bastante bien, se parece al original", señaló Lis Ra, la chef invitada. Después de catarlo, las buenas impresiones se confirmaron. Jordi destacó el "sabor y el marinado" y Eduardo Casanova, invitado de la prueba, señaló que era "el único plato" que le supo a Corea.

Pero sin duda, fue Pepe Rodríguez al que más le gustó el plato: "No era el más complejo, pero la salsa está clavada, el nabo está bien aliñado y la carne está bien. Es tan bueno el plato que no parece ni tuyo. Al principio veía un Pepe desaliñado con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina y que se lo toma en serio".