Los jueces, tajantes frente a Pepe en MasterChef 14: "Te veíamos con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina"
- El aspirante aprovechó para dedicarle su gran plato a su novia
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La cocina coreana fue la protagonista en el último reto del noveno programa de MasterChef 14. Y los delantales negros pronto dejaron ver que no era un tipo de gastronomía con la que estuvieran familiarizados. Pero a la hora de la verdad, Pepe fue el que mejor se adaptó. Al extremeño le tocó el ssam de bulgogi y demostró que cuando pone el foco en la cocina, huyendo de polémicas, puede brillar. Y así se lo hicieron ver los jueces. Te contamos los detalles.
"Se llama 'Un miércoles con la gorda', que es mi novia. Los miércoles solemos ir a cenar fuera y a veces toca coreano". Así presentó Pepe su ssam de bulgogi, y a primera vista, gustó: "En general, parece bastante bien, se parece al original", señaló Lis Ra, la chef invitada. Después de catarlo, las buenas impresiones se confirmaron. Jordi destacó el "sabor y el marinado" y Eduardo Casanova, invitado de la prueba, señaló que era "el único plato" que le supo a Corea.
Pero sin duda, fue Pepe Rodríguez al que más le gustó el plato: "No era el más complejo, pero la salsa está clavada, el nabo está bien aliñado y la carne está bien. Es tan bueno el plato que no parece ni tuyo. Al principio veía un Pepe desaliñado con un punto pasota, pero ahí hay un tipo que cocina y que se lo toma en serio".
"Un cambio de marcha"
Antes de subir salvado a la galería, Pepe celebró su permanencia una semana más con una confesión: "Yo siempre he ido librando con el mínimo esfuerzo, pero ahora el mínimo esfuerzo no es suficiente a estas alturas. Hay que ir a por todas. Es como una etapa del Tour, primero dosificando y luego meter le cambio de marcha". Ahora falta por saber si además de subir el nivel de entrega, Pepe pone el foco en lo estrictamente culinario, porque ya se ha demostrado a sí mismo, que hacerlo puede tener premio.