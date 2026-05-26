¿Cuánto sabes sobre cocina coreana? Ponte a prueba con estas claves
- Lis Ra, chef del restaurante Na Num, explica las características principales de la cocina coreana
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La cocina coreana llega a MasterChef 14. Aunque es de las más desconocidas en nuestro país, cada vez gana más terreno. Está considerada una de las cocinas asiáticas más interesantes por parte de los expertos. Es una cocina de tipo rural, con alimentos sencillos, con siglos de tradición y una filosofía única. Está basada en la relación que existe entre el alimento y la naturaleza y pensada para que sus ingredientes contribuyan a la mejora y el cuidado de la salud.
Además, la comida coreana tiene una máxima tradicional: el alimento se comparte en comunidad. Solo hace falta fijarse en cómo se sirven los alimentos en la mesa, con pequeños platos que se colocan en el centro para que todos los comensales puedan servirse a su gusto. Y así lo explicó Lis Ra, chef del restaurante Na Num, en Madrid. Ella nació en Argentina, pero es hija de emigrante coreana. Montó su primer restaurante en Buenos Aires y hace dos años llegó a Madrid. "Mi cocina es coreana latinoamericana, siendo argentina de padres coreanos crecí comiendo mezclas y esa fue la propuesta de mi primer restaurante", explica.
¿Cuáles son los pilares de la cocina coreana?
Para la chef invitada, la cocina coreana se fundamenta en los fermentos: "Verduras fermentadas, pasta fermentada. Eso es lo que le da sazón a todos los platos". Y para explicar otro de los pilares de la cocina coreana, Lis Ra se refirió al nombre de su restaurante en Madrid: "Na num significa compartir. En la mesa coreana se pone todo al mismo tiempo y se comparten todos los platos".
Y como no podía ser de otra manera fue ella la que trajo las propuestas culinarias para esta compleja prueba de eliminación. ¿Cuál es tu favorito?
- Mesa coreana: kimchi de pepino, sopa de soja fermentada con tofu y setas, acompañado de arroz
- Ssam de bulgogi: tacos coreanos que se hacen con hojas de lechuga. En este caso, con lomo alto. Y ssamjang como salsa para acompañar.
- Jangajji: encurtidos con soja y vinagre, en este caso de coliflor. Con stracciatella, uva verde, albahaca y wakame frito. Acompañado con un cracker de arroz.
- Carpacho de gambas con leche de tigre de kimchi, acompañado de boniatos caramelizados.