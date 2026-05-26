¿Cuánto sabes sobre cocina coreana? Ponte a prueba con estas claves

La cocina coreana llega a MasterChef 14. Aunque es de las más desconocidas en nuestro país, cada vez gana más terreno. Está considerada una de las cocinas asiáticas más interesantes por parte de los expertos. Es una cocina de tipo rural, con alimentos sencillos, con siglos de tradición y una filosofía única. Está basada en la relación que existe entre el alimento y la naturaleza y pensada para que sus ingredientes contribuyan a la mejora y el cuidado de la salud.

Además, la comida coreana tiene una máxima tradicional: el alimento se comparte en comunidad. Solo hace falta fijarse en cómo se sirven los alimentos en la mesa, con pequeños platos que se colocan en el centro para que todos los comensales puedan servirse a su gusto. Y así lo explicó Lis Ra, chef del restaurante Na Num, en Madrid. Ella nació en Argentina, pero es hija de emigrante coreana. Montó su primer restaurante en Buenos Aires y hace dos años llegó a Madrid. "Mi cocina es coreana latinoamericana, siendo argentina de padres coreanos crecí comiendo mezclas y esa fue la propuesta de mi primer restaurante", explica.