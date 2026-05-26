¿Cuáles fueron los momentos que consolidaron la amistad entre Chambo y Germán en MasterChef 14?

Si algo se lleva Germán de MasterChef 14 es un amigo para toda la vida. Su amistad con Chambo va más allá de las cocinas. Desde su entrada en programa encajaron a la perfección y cada uno se apoyó en el otro cada vez que lo necesitaban. Pero como toda relación, se ha ido formando y consolidando poco a poco, y ahora hacemos un recorrido de los momentos que hicieron de esta amistad algo inquebrantable.

1 - El pacto Empezando casi por el final, es imposible no destacar el pacto que Germán y Chambo hicieron en el programa anterior. "Si alguno de los dos gana MasterChef 14, montamos un beach club en Cádiz", sellaron. Ni dos segundos tardaron en estrecharse las manos y confirmar la promesa en firme. Eso sí, también acordaron entre risas que el que gane pone un 25% más de dinero. Ahora, la responsabilidad queda en manos de Chambo, que luchará por él y por su amigo para cumplir ese sueño de tener el local conjunto. Chambo y Germán desvelan el curioso proyecto que montarían si ganasen el premio final de MasterChef 14

2 - La entrada de Chambo en MasterChef 14 En la prueba del 40x15 en el programa de estreno de la edición, Germán sí obtuvo los síes de los tres jueces. Sin embargo, Chambo consiguió el delantal gris y tuvo que pasar una última reválida. Ninguno de los dos sabía que ese último delantal blanco sería el nexo de unión del que nacería la gran amistad que hoy en día les une. MasterChef 14 | El giro de Chambo: de casi quedarse fuera a sumar su primera gran valoración

3 - Salvados por Omar El recorrido del tándem Chambo-Germán ha llegado dentro de la edición hasta el programa 9. Pero esto se pudo terminar antes. Por suerte, Omar hizo de pegamento y en el programa previo a su salida, con delantal blanco desde la galería, tuvo la oportunidad de salvar a dos compañeros. Y no lo dudó: primero Chambo y segundo Germán. El trío lo celebró por todo lo alto después de haber visto como una temprana expulsión pudo separarles.

4 - El pin de la inmunidad para Germán No hay ni un solo aspirante que no quisiera ganar el pin de la inmunidad. Pero cuando Chambo quedó eliminado en la carrera por el codiciado premio, se enfocó en que Germán fuera el que se lo llevara. Celebrar los éxitos de un amigo como si fueran propios dice muchas cosas. Y sí, Chambo se alegró de que Germán ganara el pin como si lo hubiera hecho él mismo. MasterChef Germán consigue el pin de la inmunidad en MasterChef 14 Ver ahora