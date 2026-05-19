El Supremo reconoce el derecho a recurrir una eutanasia a personas con vínculo "estrecho"

El Tribunal Supremo ha reconocido como legítimo que una persona "con una vinculación particularmente estrecha" con un paciente que ha pedido la eutanasia pueda recurrir judicialmente la aplicación de esta prestación, al hilo del debate abierto en los últimos meses por casos como el de la joven Noelia, que terminó falleciendo en marzo tras meses de pulsos judiciales con su propio padre.

En esta ocasión, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestima el recurso presentado por la Generalitat catalana contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que reconocía a un padre el derecho a impugnar la eutanasia solicitada por su hijo, pese a que éste fuese mayor de edad.

La decisión, cuyos detalles se conocerán "en los próximos días", ha salido adelante con el voto a favor de 23 magistrados, mientras que otros nueve se han pronunciado en contra, según consta en un comunicado.

El paciente, de 54 años, solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre recurrió el visto bueno que dio la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña al alegar que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla, y subrayar que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad porque padecía problemas de salud mental.