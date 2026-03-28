Sanidad negocia con las autonomías agilizar la eutanasia para los casos más urgentes y reforzar el papel de la enfermería

El Ministerio de Sanidad lleva meses negociando con las comunidades autónomas un manual de buenas prácticas para la eutanasia con el que busca agilizar esta práctica para los casos más urgentes que la hayan solicitado, reforzar el papel de la enfermería y homogeneizar la eutanasia en las distintas autonomías. Las medidas se votarán previsiblemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 9 de abril.

Según ha podido saber RTVE, el objetivo es poder aplicar mejor la ley de eutanasia, que se aprobó en 2021.

Para ello, el Ministerio de Mónica García plantea tres puntos clave. El primero es reducir los plazos, sobre todo en los casos más urgentes y sin dejar de ser garantista en el proceso. Y es que actualmente, un tercio de las personas que piden recibir la eutanasia mueren durante el proceso.

Precisamente, esta semana ha sido noticia el caso de Noelia Castillo, que ha recibido la eutanasia tras dos años de lucha y periplos en distintos tribunales por los recursos interpuestos por su padre, que se oponía al deseo de su hija.