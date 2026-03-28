Sanidad negocia con las autonomías agilizar la eutanasia para los casos más urgentes y reforzar el papel de la enfermería
- El manual de buenas prácticas del Ministerio se votará en el Consejo Interterritorial de Salud el 9 de abril
- Un tercio de las personas que solicitan la eutanasia mueren antes de poder recibirla
El Ministerio de Sanidad lleva meses negociando con las comunidades autónomas un manual de buenas prácticas para la eutanasia con el que busca agilizar esta práctica para los casos más urgentes que la hayan solicitado, reforzar el papel de la enfermería y homogeneizar la eutanasia en las distintas autonomías. Las medidas se votarán previsiblemente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el próximo 9 de abril.
Según ha podido saber RTVE, el objetivo es poder aplicar mejor la ley de eutanasia, que se aprobó en 2021.
Para ello, el Ministerio de Mónica García plantea tres puntos clave. El primero es reducir los plazos, sobre todo en los casos más urgentes y sin dejar de ser garantista en el proceso. Y es que actualmente, un tercio de las personas que piden recibir la eutanasia mueren durante el proceso.
Precisamente, esta semana ha sido noticia el caso de Noelia Castillo, que ha recibido la eutanasia tras dos años de lucha y periplos en distintos tribunales por los recursos interpuestos por su padre, que se oponía al deseo de su hija.
Homogeneizar la eutanasia en las distintas comunidades
Otro de los objetivos es homogeneizar el servicio en las distintas comunidades autónomas y garantizar la equidad. Actualmente, el País Vasco y La Rioja son las que más procedimientos realizan en función de las solicitudes recibidas.
En tercer lugar, el manual busca reforzar el papel de los sanitarios, especialmente de la enfermería, cuyas funciones incluyen apoyo informativo y acompañamiento a la persona solicitante y a sus familias.
Para conseguir que esto sea efectivo, Sanidad busca crear una nueva estructura organizativa basada en unidades administrativas de apoyo, que ya están presentes en varias autonomías, para asegurar un funcionamiento correcto.
La votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este manual de buenas prácticas estaba previsto inicialmente para este viernes, pero en la reunión entre el Ministerio y las autonomías se priorizó la huelga de los sanitarios. De esta forma, se espera que las medidas en materia de eutanasia se aprueben el próximo 9 de abril.