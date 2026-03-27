¿Puede un padre recurrir la eutanasia de su hijo? El Supremo fijará doctrina con un nuevo 'caso Noelia'

¿Un padre está legitimado para recurrir la concesión de la eutanasia a su hijo? El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años fallecida este jueves tras un periplo judicial de más de año y medio, ha colocado esta discusión en el centro del debate. Ahora el Tribunal Supremo llevará a pleno este asunto para fijar jurisprudencia con un caso similar al de Castillo: el padre de un hombre de 54 años quiere paralizar la concesión de esta intervención a su hijo.

Y es que este extremo no quedó resuelto en el caso de la joven, fallecida este jueves, ya que no se impugnó ante el Supremo el derecho del progenitor a recurrir la eutanasia de su hija tras ser ratificado este punto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El padre no incluyó, por tanto, esta cuestión en su recurso ante el Alto Tribunal, lo que no frenó que el curso judicial siguiera hasta quedar despejado el último obstáculo legal en su camino, el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Resulta que en este nuevo caso el TSJC también ha avalado la legitimación del padre, pero aquí el recurrente no es el progenitor, sino la Generalitat, que en su recurso de junio 2025 puso sobre la mesa la cuestión de la legitimación de terceros.

El hombre de 54 años solicitó la eutanasia alegando el sufrimiento que le causan las importantes secuelas que arrastra en el movimiento y el habla por tres ictus y dos infartos que sufrió. Su padre recurrió el visto bueno que dio la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña al alegar que estaba en juego el derecho a la vida y la obligación del Estado a protegerla, y subrayar que su hijo se encontraba en situación de vulnerabilidad porque padecía problemas de salud mental.

Un juzgado de Barcelona inadmitió su recurso en un auto que indicó que el hombre era una persona "capaz de ejercer de forma libre todos los derechos" y sin "ningún diagnóstico" de enfermedad mental. Vivía solo, no tenía buena relación con su padre y solicitó que no se comunicase a ningún familiar su petición. Tanto el padre como la Fiscalía recurrieron al TSJC, que reconoció ese interés legítimo de un padre a recurrir judicialmente la concesión de la eutanasia a su hijo.